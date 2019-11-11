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На радость хейтеру: как Медведев сдался Циципасу 

Газета.Ru 3 часа назад
На радость хейтеру: как Медведев сдался Циципасу
Фото: РИА Новости
Даниил Медведев уступил в двух сетах Стефаносу Циципасу в матче Итогового чемпионата ATP. «Газета.Ru» — о первом поражении в карьере российского теннисиста своему хейтеру из Греции.
Для российского теннисиста Даниила Медведева текущий сезон является, пожалуй, лучшим в его карьере. В активе 23-летнего москвича два «Мастерса», а в общей сумме четыре выигранных турнира. После триумфа в Шанхае Даниил решил взять небольшую паузу для восстановления сил, из-за чего пропустил ВТБ Кубок Кремля, а также соревнования в Вене, но вернулся на корт уже в конце октября. И сразу же, впрочем, завершил свои выступления, неожиданно уступив в первом же своем матче на турнире в Париже французу Жереми Шарди (6:4, 2:6, 4:6). Сам же Медведев, очевидно, готовился к Итоговому чемпионату ATP, который проходит в Лондоне. Призовой фонд турнира едва-едва превосходит гонорар за победу в Шанхае, но для россиянина эти соревнования — большой вызов, ведь там выступают лучшие теннисисты мира. Например, Рафаэль Надаль, Александр Зверев, Новак Джокович, Роджер Федерер и Доминик Тим.
Медведеву в этом плане в какой-то степени повезло: он попал в группу Андре Агасси, где помимо Надаля со Зверевым также оказался Стефанос Циципас. А у Даниила, как известно, с греческим теннисистом особые отношения.
Противостояние Медведева и Циципаса имеет особый окрас: до их очной встречи на Итоговом чемпионате ATP теннисисты пять раз играли друг против друга, и каждый раз победа оставалась на стороне Даниила.
После триумфа россиянина в Шанхае Циципас подлил масла в огонь, выразив свое недовольство стилем игры неудобного соперника.
«Не хочу показаться грубым, но игра Медведева — это скука. Просто скука. Это так скучно, что я даже не знаю, как это описать», — говорил Циципас.
Данное высказывание не смог проигнорировать сам Медведев, подчеркнув, что с того момента отношения между ним и греком испорчены едва ли не окончательно. Так, Даниил назвал Стефаноса своим врагом.
«Не скажу, что у меня к нему особое отношение, но после его интервью я решил, что не прощу Стефаноса. Теперь я буду припоминать ему все, что вижу, каждую его ошибку. Если он считает, что имеет право так высказываться, то и я буду задевать его публично. Трешток так трешток. Может, я его чем-то сильно обидел, правда, не знаю, чем. Но теперь буду обижать его сильнее. Теперь мы, пожалуй, враги», — цитирует Медведева Eurosport.ru.
По иронии судьбы дебют Даниила на Итоговом чемпионате ATP пришелся как раз на встречу с Циципасом. Старт турнира, возвращение Медведева и сразу же встреча со своим едва ли не главным хейтером — лучше вывески, наверное, придумать было нельзя.
Ожидалось, что россиянин будет «обижать» своего ненавистника уже в самом дебюте встречи, однако, как оказалось, мотивации и заряда на победу у Циципаса было не меньше. Если даже не больше.
Грек получил право на первую подачу в матче и уверенно реализовал ее, выиграв свой гейм. Медведев, к слову, в долгу не остался и свои подачи также спокойной преобразовал в победные розыгрыши. Исход первого сета решился только на тай-брейке, где сильнее оказался Циципас. Греческий теннисист заставил Даниила работать в роли догоняющего, и в один момент Медведев даже справился с ней, доведя счет до равного — 5:5. Но переиграть Стефаноса не удалось: сначала Циципас классно сыграл у сетки и перевел мяч с лета точно в линию, а затем выиграл сетбол на своей подаче.
Во второй партии теннисисты вновь начали обмениваться выигранными геймами на своих подачах. И чем ближе был еще один тай-брейк, тем громче задавался вопрос: будет ли он или же кто-то оступится на своей подаче? Тай-брейка не оказалось. И поспособствовал этому Медведев.
При счете 4:4 Даниил на своей подаче допустил несколько ошибок и даже подарил Циципасу шанс на брейк-пойнт. Грек им воспользовался и выиграл гейм сначала на подаче россиянина, а затем и на своей. Итог — 7-6, 6-4.
Всего за весь матч Медведев выполнил шесть эйсов, ни разу не допустив двойных ошибок, но при этом не заработав ни одного брейка. У Циципаса же их было четыре при одном реализованном. Именно он позволил одержать первую победу в противостоянии с Медведевым, хотя россиянин, конечно же, продолжает лидировать по личным встречам — 5:1.
«Это одна из самых важных побед в моей карьере. Я сегодня говорил себе, что нужно бороться и верить в свою победу. И теперь я могу выдохнуть, когда добился этого. Вы знаете, что я раньше проигрывал Медведеву, но у меня была цель прервать эту серию. Спасибо родным и болельщикам за поддержку, которая помогла мне победить сегодня», — сказал Циципас после матча.
Медведев же на свое первое поражение в карьере от грека реагировать не стал никак, поблагодарив соперника за игру символическим рукопожатием.
«Я играл не так плохо. Все прошло нормально. Не скажу, что я прямо сильно разочарован. Пока я не могу вернуть тот уровень, на котором играл те самые 6 финалов подряд. Но это тоже опыт — нужно уметь находить свою игру. Те же топовые игроки выигрывают даже когда играют не очень. И мне надо тоже научиться. Надеюсь, следующие два матча сыграю лучше. И я реально позитивен.
Ненавижу проигрывать. Кому угодно. И неважно, что в соперниках был Циципас. Это просто поражение»,
— цитирует Медведева Sport24.
Заслуженный тренер России Виктор Янчук, комментируя поражение Даниила, выразил мнение, что после турнира в Шанхае теннисист так и не сумел полностью восстановиться, и сейчас ему предстоит набрать необходимую форму для успешных выступлений.
«Если оставить в стороне Надаля, то тройка Медведев, Циципас, Зверев может перемешаться между собой. Будут все решать дополнительные показатели. Шансы на выход еще есть. Надо просто набирать форму и проводить следующие матчи на более высоком уровне. Физически Даниил восстановился, но подготовка к самому турниру не удалась. Ему не хватило заряда и уверенности, чтобы играть на том высоком уровне, что он показывал еще месяц-два назад», — цитирует Янчука РИА «Новости».
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Теги:
Теннис , Статьи , Новак Джокович , Рафаэль Надаль , Андре Агасси , Александр Зверев , Даниил Медведев , Доминик Тим , Роджер Федерер , Банк ВТБ , Газета.Ru , РИА Новости , Eurosport
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