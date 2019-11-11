Медведев объяснил, почему не живет в России 

Сильнейший российский теннисист Даниил Медведев после поражения от грека Стефаноса Циципаса на старте Итогового турнира АТР объяснил, почему живет и тренируется в Монако, а не на родине.
«Я очень люблю Москву, хорошо ее знаю и скучаю. Но жить и тренироваться мне комфортнее за рубежом. Я знаю три языка, и один из них французский — свободно говорю на нем. Все благодаря моему тренеру Жилю. Я очень благодарен тренеру. Иногда мне кажется, что он знает меня больше, чем я о том, что происходит вокруг», — приводит Sport24 слова россиянина.
Медведев в понедельник в Лондоне уступил Циципасу в двух партиях — 6:7, 4:6. Это был матч первого тура группового этапа. Впереди у россиянина встречи с немцем Александром Зверевым и испанцем Рафаэле Надалем.