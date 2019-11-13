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Российский теннисист Медведев уступил Надалю в матче Итогового турнира АТР 

ТАСС + ещё 59 10 часов назад
Медведев проиграл Надалю
Фото: EPA
Россиянин Даниил Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в матче второго тура Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $9 млн Матч завершился со счетом 6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:4) в пользу 33-летнего испанца, который посеян на турнире под первым номером, 23-летний россиянин имеет четвертый номер посева. В третьем сете Медведев вел со счетом 5:1, но затем проиграл пять геймов подряд. Спортсмены провели третью очную встречу, во всех побеждал Надаль. В предыдущий раз они встречались в сентябре в финале Открытого чемпионата США, где Медведев уступил со счетом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.
Оба спортсмена играют в группе Андре Агасси, где также выступают грек Стефанос Циципас и Александр Зверев из Германии, которые проведут очный матч позднее в среду. В группе Бьорна Борга играют серб Новак Джокович, австриец Доминик Тим, швейцарец Роджер Федерер и итальянец Маттео Берреттини. В первом туре Медведев уступил Циципасу со счетом 6:7 (5:7), 4:6. В следующем матче Медведев сыграет со Зверевым 15 ноября.
Медведев занимает четвертое место в рейтинге ATP, он одержал семь побед на турнирах ассоциации в карьере. В нынешнем сезоне россиянин выиграл соревнования в Софии, Санкт-Петербурге, турниры серии "Мастерс" в Цинциннати (штат Огайо, США) и Шанхае (Китай) и дошел до финала Открытого чемпионата США. Кроме того, он выходил в финал на турнирах в Монреале, Вашингтоне, Барселоне и Брисбене, приняв участие в девяти финалах текущего сезона (лучший результат в мире).
Надаль является лидером рейтинга ATP. За карьеру он выиграл 84 турнира ATP в одиночном разряде, в том числе 19 турниров серии Большого шлема. Он 12 раз выиграл Открытый чемпионат Франции, четыре раза — Открытый чемпионат США, дважды — Уимблдон, один раз — Открытый чемпионат Австралии. Также испанец выиграл две золотые медали Олимпийских игр (ОИ-2008 — одиночный разряд, ОИ-2016 — в парах).
Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года, самым титулованным теннисистом является Федерер, побеждавший шесть раз. Среди российских теннисистов победу одерживал только Николай Давыденко в 2009 году, также он выходил в финал соревнований в 2008 году, где проиграл Джоковичу. В 1997 году в финале играл Евгений Кафельников, уступивший американцу Питу Сампрасу. Итоговый турнир в Лондоне завершится 17 ноября.
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Теги:
Теннис , Евгений Кафельников , Новак Джокович , Николай Давыденко , Пит Сампрас , Бьорн Борг , Рафаэль Надаль , Андре Агасси , Александр Зверев , Даниил Медведев , Доминик Тим , Роджер Федерер
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