Надаль вышел из себя после вопроса о жене

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль выступил в перепалку с журналистом Убальдо Сканагаттой. Об этом сообщает Sporting News.

Конфликт произошел во время пресс-конференции, приуроченной к матчу Итогового чемпионата в Лондоне. Напомним, что испанский теннисист сразился с немцем Александром Зверевым , которому уступил 2:6, 4:6.

Журналист решил спросить у Надаля, повлияла ли недавняя женитьба на его физическую форму.

"В этом матче вы часто играли коротко, это не ваш обычный стиль. Знаете, обычно для людей женитьба — важное событие. Из-за такого можно было потерять концентрацию. Как вы считаете, могло ли это повлиять на вас в той же степени?" — поинтересовался Сканагатта.

Теннисист возмутился, услышав вопрос, отметив, что со своей избранницей он состоит в отношениях более 15 лет.