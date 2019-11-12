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Надаль вышел из себя после вопроса о жене 

Газета.Ru + ещё 2 5 часов назад
Надаль вышел из себя после вопроса о жене
Фото: Газета.Ru
Первая ракетка мира Рафаэль Надаль выступил в перепалку с журналистом Убальдо Сканагаттой. Об этом сообщает Sporting News.
Конфликт произошел во время пресс-конференции, приуроченной к матчу Итогового чемпионата в Лондоне. Напомним, что испанский теннисист сразился с немцем Александром Зверевым, которому уступил 2:6, 4:6.
Журналист решил спросить у Надаля, повлияла ли недавняя женитьба на его физическую форму.
"В этом матче вы часто играли коротко, это не ваш обычный стиль. Знаете, обычно для людей женитьба — важное событие. Из-за такого можно было потерять концентрацию. Как вы считаете, могло ли это повлиять на вас в той же степени?" — поинтересовался Сканагатта.
Теннисист возмутился, услышав вопрос, отметив, что со своей избранницей он состоит в отношениях более 15 лет.
"Не так важно, надел ли ты кольцо на палец или нет. Я нормальный парень. Может, для вас… Как много лет вы женаты? 30? А раньше? О, может, раньше вы не были так уверены. Вот в чем в дело. Хорошо. Переходим к вопросам испанских журналистов, потому что это полная чушь. Спасибо", — резко оборвал разговор Надаль.
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Теги:
Теннис , Рафаэль Надаль , Александр Зверев
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