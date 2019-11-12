«Наверное, теперь мы с Циципасом враги». Почему Медведев поменял мнение

Даниил высказал всё, что думает о Стефаносе. И дело совсем не в поражении в Лондоне.

«Сказались трудности первых матчей»

На Итоговом чемпионате ATP в Лондоне три из четырёх матчей стартового тура завершились поражениями условно сеяных теннисистов — стоящих в рейтинге в топ-4 и игравших с более низкорейтинговыми соперниками. Подтвердил свой статус фаворита только Новак Джокович , в стартовом из одиночных матчей турнира разгромивший Маттео Берреттини — 6:2, 6:1.

Дальше сенсации пошли одна за другой. Вечером воскресенья Роджер Федерер в двух партиях уступил Доминику Тиму (5:7, 5:7) и, соответственно, оказался на третьем месте в группе. Теперь швейцарцу нужна как можно более убедительная победа над Берреттини и, скорее всего, успешное завершение матча с Джоковичем в третьем туре — с одним выигранным поединком шансы на выход из группы едва ли будут, поскольку сомнительно, что Доминик проиграет Маттео. Напомню, что расписание второго тура мужского Итогового всегда зависит от итогов первого тура: проигравшие встречаются с проигравшими, победившие — с победившими. «Думаю, Тим играл отлично. Начало определённо не помогло мне. Я сразу же оказался в роли догоняющего. Но я сумел прийти в себя, и дальше игра долгое время была равной. Я чувствовал, что у меня были шансы. Не было ощущения, что соперник меня переигрывает. Наверное, сказались трудности первых матчей: ты не попадаешь в свои точки с подачи, когда это нужно», — объяснил своё поражение Роджер.

Доминик так прокомментировал итог матча: «Для победы над Роджером нужно, чтобы всё сложилось воедино. Думаю, в этот раз всё так и было. Я сыграл очень хорошо. Здорово подавал и принимал, а в зале, пожалуй, это самое важное. Также решающим стал последний гейм. Я даже не хочу думать о том, что было бы, если бы он выиграл тот гейм и добрался до тай-брейка. Я очень рад, что вырвал победу в том гейме при счёте 6:5. Это отличная победа. Каждая игра с Федерером — большая честь для меня, а победа над ним — ещё лучше, особенно в зале, где он обычно прекрасно себя чувствует».

«Это одна из самых важных побед в моей карьере»

Во второй день прервалась серия Даниила Медведева . Россиянин впервые в карьере уступил Стефаносу Циципасу, которого до того победил пять раз подряд — однажды на «Шлеме» и четыре раза в трёхсетовом формате. Лёгких побед, правда, не было. Во всех матчах, за исключением последнего, грек брал одну партию, а последний завершился со счётом 7:6 (7:5), 7:5 в пользу Медведева. Конечно, было понятно, что когда-то Циципас победит, но хотелось, чтобы этот момент наступил попозже, на менее важном турнире. С другой стороны, групповой раунд даёт шансы исправить последствия поражения. Не вернуть только 200 очков, полагающиеся за каждую победу в группе. Больше настораживает другое — Даниил выглядел уставшим и действовал слишком пассивно, позволяя сопернику контролировать ход важных розыгрышей.

Стефанос взял верх со счётом 7:6 (7:5), 6:4 и, разумеется, был очень рад этому успеху. «Это одна из самых важных побед в моей карьере. Я получил заряд уверенности, я верил в себя и продолжал бороться. Победа принесла огромное облегчение. Нелегко выходить на матч, зная, что ты пять раз подряд проиграл этому сопернику, но я договорился с собой, что буду стараться, пока не добьюсь своей цели. И неважно сколько — 10 или 20 попыток. Эта победа и эти зрители очень много значат для меня. Я ощутил так много любви и поддержки, флаги Греции были повсюду. Такое ощущение, будто играю в Афинах».

«Думаю, теперь я не прощу Циципаса»

Медведев после матча пообещал, что сделает всё, чтобы подольше поиграть на Итоговом турнире, а также зарёкся идти в ресторан с Циципасом. «В Лондоне много классных ресторанов, я уже оценил! С женой и командой ходили, рестораны и правда отличные. Но с Циципасом точно не пойдём в ресторан. Никогда!». Конфликт теннисистов, начавшийся во время их первой встречи в Майами-2018, вроде бы поутих этим летом, когда помирить их пытался Ник Кирьос — однако после поражения от Даниила в Шанхае Стефанос назвал его теннис очень скучным, Медведеву передали эти слова, и он обиделся. В интервью «Евроспорту» перед стартом в Лондоне россиянин так отозвался о греке: «Я бы не сказал, что у меня есть к нему какое-то особое отношение, но должен быть честен: после его интервью в Шанхае я сказал себе, что теперь, наверное, не прощу его, буду припоминать ему всё, что вижу. Все, что вижу, буду говорить на камеру. Если он считает, что может говорить такие вещи, то я буду его задевать». Вспомнил россиянин и про совместное фото в Вашингтоне. «На тот момент я всегда говорил: мы с Циципасом не враги, хоть и далеко не друзья — мы партнёры по работе. Но теперь скажу, что мы, наверное, враги».

Зверев помог Джоковичу, а Надаля вывели из себя вопросом о свадьбе

В вечерней программе действующий чемпион соревнований, Александр Зверев, прервал такую же серию поражений от Рафаэля Надаля. Правда, 3 из 5 матчей немец проиграл на грунте, а оба матча на харде, хоть и состоялись в 2016 и 2017 годах, были весьма боевыми — 3 сета в Индиан-Уэллсе, 5 партий на Australian Open. К тому же на этот раз состояние здоровья испанца было под вопросом — чуть больше недели назад он не вышел на полуфинал «Мастерса» в Париже из-за боли в мышцах брюшного пресса. После матча Рафаэль сказал, что жалоб на физическое состояние у него сейчас нет, и это единственный позитивный момент по итогам игры. Действительно, сам матч Надалю совсем не удался. Он провалил половину первой партии и старт второй, допустив множество нехарактерных для себя ошибок и проиграв семь (!) геймов подряд. Зверев играл активно, здорово подавал, но это не отменяет того, что испанец был плох. Кстати, за все полтора часа игры у Рафаэля не было ни одного брейк-пойнта. Итог — 6:2, 6:4 в пользу Александра, который благодаря лучшей разнице геймов пока что занимает первое место в группе, опережая Стефаноса Циципаса.

«Я не мог много тренироваться и нагружать эту часть организма. Однако физическое состояние не является оправданием. Единственное оправдание в том, что я был недостаточно хорош сегодня. Я сохраняю позитивный настрой. Я готов бороться, чего в этом матче не было. Этим я расстроен больше всего. Я знал, что не буду готов на сто процентов в плане ощущений, движения, уверенности в себе и ударов по мячу, поэтому мне был необходим бойцовский дух. Однако его не было», — сказал Надаль после матча. Чуть позже на пресс-конференции его вывел из себя странный вопрос о том, не повлияла ли на его игру свадьба (и это после 15 лет отношений). Рафаэль назвал его чушью (на английском он сказал bullshit) и перешёл к вопросам на испанском языке.

Благодаря этому результату повысились шансы Джоковича завершить сезон первой ракеткой мира. Если Надаль наберёт в Лондоне 400 очков, для чего достаточно двух побед на групповой стадии, то Джоковичу будет необходимо завоевать титул, чтобы опередить Рафаэля. Если же испанец наберёт 0 или 200 очков, то сербу может хватить и выхода в финал. Сейчас их разделяет 440 баллов. Соответственно, в группе Новак может набрать ещё 400 очков; за победу в полуфинале полагается ещё 400 очков, а за титул — 500. Более точные расклады будут понятны после завершения групповой стадии, пока многое зависит от того, сколько матчей в группе выиграет каждый из них. Следующим соперником Джоковича станет Тим, а Надаля — Медведев.