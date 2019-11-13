Бердых завершает карьеру

Финалист «Уимблдона»-2010 34-летний Томаш Бердых завершает профессиональную карьеру. Чешский №1 официально объявит об этом 16 ноября на итоговом турнире ATP в Лондоне.
Обладатель 15 титулов АТР и двукратный победитель Кубка Дэвиса занимает девятое место в туре по количеству заработанных за карьеру призовых.
Последним турниром для экс-четвертой ракетки мира стал US Open-2019, на котором он в первом круге уступил американцу Дженсону Бруксби.
It was supposed to be a surprise 🙈😎 #london pic.twitter.com/vBGdMMkxT0— Tomáš Berdych (@tomasberdych) 13 ноября 2019 г.