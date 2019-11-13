Экс-четвертая ракетка мира Бердых завершает карьеру

Финалист «Уимблдона»-2010 34-летний Томаш Бердых завершает профессиональную карьеру. Чешский №1 официально объявит об этом 16 ноября на итоговом турнире ATP в Лондоне.

Обладатель 15 титулов АТР и двукратный победитель Кубка Дэвиса занимает девятое место в туре по количеству заработанных за карьеру призовых.

Последним турниром для экс-четвертой ракетки мира стал US Open-2019, на котором он в первом круге уступил американцу Дженсону Бруксби.