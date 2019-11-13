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Упущенные шансы: как Медведев проиграл Надалю 

Газета.Ru 2 часа назад
Упущенные шансы: как Медведев проиграл Надалю
Фото: Газета.Ru
Российский теннисист Даниил Медведев был очень близок к первой в карьере победе над первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем, однако, ведя 5:1 и имея матчбол, отдал сопернику пять геймов подряд и в итоге уступил на тай-брейке.

Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Даниил Медведев (Россия, 4) — 6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:4)

Рафаэль Надаль и Даниил Медведев выдали в этом сезоне, бесспорно, один из двух главных супертриллеров сезона. В финале Открытого чемпионата США они сражались почти пять часов, и в том пятисетовом поединке россиянин отыгрался с 0:2 по сетам, а потом имел инициативу в пятой партии, но отдал ее, проиграл две своих подачи, сделал один обратный брейк, но все же уступил.
Сравниться с тем матчем может только финал Уимблдона, выигранный Новаком Джоковичем у Роджера Федерера на чемпионском тай-брейке в пятом сете.
Что ж, теперь после встречи Надаля и Медведева на Итоговом турнире года ATP вакансий в топ-3 лучших матчей сезона больше не осталось.
К этой игре соперники подошли с пониманием, что проигрывать нельзя ни тому, ни другому. С Медведевым, уступившим позавчера греку Стефаносу Циципасу, все было понятно: с двумя поражениями выйти в полуфинал из группы с четырьмя участниками практически невозможно.
Надаль же уступил прошлогоднему чемпиону Александру Звереву и тоже не мог позволить себе поражение.
Опасение вызывало состояние оппонентов. И Рафа, и Даниил явно устали от насыщенного матчами, турнирами и победами осеннего отрезка, что и проявилось в неудачном для обоих первом туре.
Однако третья очная встреча вообще и в нынешнем сезоне показала, что если усталость и даже истощение присутствуют, друг на друга они силы найдут обязательно.
Впервые в этом сезоне Надаль и Медведев сыграли друг с другом на «Мастерсе» в Майами, но в том полуфинале 23-летний москвич смог зацепить всего три гейма.
Поначалу показалось, что и в Лондоне с ним может случиться что-то подобное. Рафа сразу же легко взял свою подачу, после чего у Медведева были проблемы в собственном гейме.
Правда, он их уверенно преодолел, и дальше до конца партии соперники обменивались выигранными подачами. За весь сет до брейк-пойнта сопернику позволил добраться только Надаль и только раз, сделав две двойные ошибки, но сам же и вышел из непростой ситуации.
В итоге судьба сета решалась на тай-брейке, где Медведев сразу сделал минибрейк, лидер мирового рейтинга тут же реваншировался, а после смены сторон при счете 3:3 россиянин не отдал Рафе ни одного очка.
Столь приятный поворот немного выбил у Даниила почву из-под ног, в то время как Надаль завелся и вгрызся в первый гейм второго сета на подаче Медведева, заработав два брейк-пойнта и реализовав второй из них.
После этого судьба партии была фактически решена. Медведев имел пару шансов реваншироваться, но в целом Надаль проводил свои подачи очень уверенно, а при счете 5:3 еще раз взял чужую.
Однако теперь уже испанцу не удалось начало новой, решающей партии. Тут Медведев показал, что локальная неудача не повлияла на него негативно, и сходу выиграл чужую подачу, затем свою, снова чужую и еще раз свою.
Более того, у Даниила было два брейк-пойнта и при счете 4:0, но испанец кое-как затащил гейм. Тогда казалось, что это лишь небольшая отсрочка поражения — Надаль выглядел деморализованным, а у Медведева все получалось.
Россиянин выиграл еще одну свою подачу и снова зарубился на чужой, добравшись до матч-пойнта. Реализовать его не вышло, и это стало началом конца. Надаль снова отбился на своей подаче, а затем неожиданно легко сделал первый обратный брейк.
При счете 3:5 на свой гейм он уже выходил с верой в успех, а потом развил ее и на подаче Медведева. Равновесие восстановилось, и ментальное преимущество уже перешло к Рафе.
Он взял очередную свою подачу и добился двойного брейк-пойнта в гейме россиянина. Правда, Медведев выдал образец убийственного хладнокровия, возродившись четырьмя не берущимися подачами подряд, две из которых были прямыми эйсами.
Судьба матча решалась на тай-брейке, где соперники на равных бились до счета 5:4 в пользу Надаля, не позволяя оппоненту делать минибрейки. А вот дальше Медведев ошибся по длине на своей подаче.
Надаль получил еще два матчбола, первый из которых был на чужом мяче. Медведев пошел в атаку и вроде бы сыграл навылет, однако первая ракетка мира явил «орлиный глаз», решив проверить судейское решение, и оказался прав — аут стал приговором для уже державшего в руках победу россиянина.
Таким образом, Надаль в третий раз обыгрывает Медведева в трех их поединках и держит свою судьбу на Итоговом турнире в собственных руках.
Удивительно, но на самом деле и Даниил не лишился шансов на полуфинал, правда, теперь для этого должно произойти много всего: во-первых, Циципас должен обыграть сначала Зверева, а потом и Надаля, а сам Медведев обязан разобраться в третьем туре с немцем обязательно в двух партиях.
Маловероятно, конечно, что все так и будет, но разве шансы Надаля при 1:5 в третьем сете на матчболе Медведева были выше?
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Теги:
Теннис , Статьи , Александр Зверев , Даниил Медведев , Роджер Федерер
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