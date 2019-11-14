Зверева обвинили в использовании телефона в матче

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
Диего Коста может пропустить несколько месяцев
Диего Коста может пропустить несколько месяцев
Футбол
Пеле назвал Месси совершенным
Пеле назвал Месси совершенным
Футбол
Жиру согласился перейти в «Интер»
Жиру согласился перейти в «Интер»
Премьер-лига
Игрок НБА требовал удалить своего отца с матча
Игрок НБА требовал удалить своего отца с матча
Баскетбол
8 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Ахмат
Ахмат
0 0
Урал Урал
8 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Норвич Сити
Норвич Сити
0 2
Уотфорд Уотфорд
8 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
1 1
Леганес Леганес
8 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Кёльн
Кёльн
1 2
Хоффенхайм Хоффенхайм
9 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Рубин
Рубин
0 1
Динамо М Динамо М
Ростов
Ростов
1 2
Тамбов Тамбов
Спартак М
Спартак М
2 0
Крылья Советов Крылья Советов
9 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Челси
Челси
2 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Бёрнли
Бёрнли
3 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Саутгемптон
Саутгемптон
1 2
Эвертон Эвертон
9 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Алавес
Алавес
3 0
Вальядолид Вальядолид
Валенсия
Валенсия
2 0
Гранада Гранада
Эйбар
Эйбар
0 4
Реал Мадрид Реал Мадрид
9 ноября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Падерборн 07
Падерборн 07
0 1
Аугсбург Аугсбург
Майнц
Майнц
2 3
Унион Унион
Герта
Герта
2 4
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
10 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Оренбург
Оренбург
0 0
Уфа Уфа
Арсенал
Арсенал
0 1
Зенит Зенит
Сочи
Сочи
2 3
ЦСКА ЦСКА
10 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 1
Астон Вилла Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
3 1
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Ливерпуль
Ливерпуль
3 1
Манчестер Сити Манчестер Сити
10 ноября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Мальорка
Мальорка
3 1
Вильярреал Вильярреал
Атлетик Б
Атлетик Б
2 1
Леванте Леванте
Атлетико М
Атлетико М
3 1
Эспаньол Эспаньол
10 ноября

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
3 1
Вердер Вердер
Вольфсбург
Вольфсбург
0 2
Байер Байер
Фрайбург
Фрайбург
1 0
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф

Зверева обвинили в использовании телефона в матче с Циципасом 

Газета.Ru + ещё 4 4 часа назад
Зверева обвинили в использовании телефона в матче
Фото: Reuters
Немецкого теннисиста Александра Зверева обвиняют в использовании телефона во время матча Игрового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
На одну из камер попал момент, как спортсмен во время паузы копошится в своей сумке, в связи с чем его сразу же заподозрили в использовании запрещенного правилами организации гаджета.
"Я не знаю, что там увидели, но это точно был не телефон, так как он был в раздевалке, потому что я всегда оставляю его там. Возможно, это была бутылка с водой", — приводит слова Зверева Daily Mail.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поздравил сборную с победой на Кубке Федерации.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Газета.Ru: последние новости
Медведев высказался о поражении в первой встрече Итогового чемпионата ATP Медведев высказался о поражении в первой встрече Итогового чемпионата ATP Надаль вышел из себя после вопроса о жене Надаль вышел из себя после вопроса о жене Экс-первая ракетка мира Сафин возглавит сборную России Экс-первая ракетка мира Сафин возглавит сборную России 
Теги:
Теннис , Александр Зверев , Эммануэль Макрон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Диего Коста может пропустить несколько месяцев
Диего Коста может пропустить несколько месяцев
Пеле назвал Месси совершенным
Пеле назвал Месси совершенным
Жиру согласился перейти в «Интер»
Жиру согласился перейти в «Интер»
Игрок НБА требовал удалить своего отца с матча
Игрок НБА требовал удалить своего отца с матча
Украина возмутилась каратистами из ДНР в Японии
Украина возмутилась каратистами из ДНР в Японии 1
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение