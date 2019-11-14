Зверева обвинили в использовании телефона в матче с Циципасом

Немецкого теннисиста Александра Зверева обвиняют в использовании телефона во время матча Игрового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

На одну из камер попал момент, как спортсмен во время паузы копошится в своей сумке, в связи с чем его сразу же заподозрили в использовании запрещенного правилами организации гаджета.

"Я не знаю, что там увидели, но это точно был не телефон, так как он был в раздевалке, потому что я всегда оставляю его там. Возможно, это была бутылка с водой", — приводит слова Зверева Daily Mail.