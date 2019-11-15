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Надаль повторил достижение Джоковича и Федерера 

Газета.Ru + ещё 3 7 часов назад
Надаль повторил достижение Джоковича и Федерера
Фото: Reuters
Испанский теннисист Рафаэль Надаль повторил достижение серба Новака Джоковича и швейцарца Роджера Федерера по количеству сезонов, завершенных на первой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Это стало возможным после завершения матча группового этапа итогового турнира АТР между Джоковичем и Федерером, в котором победу одержал швейцарский спортсмен.
Теперь на счету трех легендарных игроков по пять таких сезонов. Лидирует же по данному показателю американец Пит Сампрас, он шесть раз завершал сезон, находясь в лидерах. рейтинга АТР.
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Теги:
Теннис , Новак Джокович , Пит Сампрас , Рафаэль Надаль , Роджер Федерер
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