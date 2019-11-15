Все уже списали Федерера? А он отправил Джоковича домой 

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
Медведева будет спасать Загитову?
Медведева будет спасать Загитову?
Фигурное катание
Головин тренируется в общей группе
Головин тренируется в общей группе
Футбол
21-летнему бойцу ММА из России дали 4 года колонии
21-летнему бойцу ММА из России дали 4 года колонии
MMA
Харитонова нокаутировали на турнире Bellator
Харитонова нокаутировали на турнире Bellator
Бокс
8 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Ахмат
Ахмат
0 0
Урал Урал
8 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Норвич Сити
Норвич Сити
0 2
Уотфорд Уотфорд
8 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
1 1
Леганес Леганес
8 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Кёльн
Кёльн
1 2
Хоффенхайм Хоффенхайм
9 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Рубин
Рубин
0 1
Динамо М Динамо М
Ростов
Ростов
1 2
Тамбов Тамбов
Спартак М
Спартак М
2 0
Крылья Советов Крылья Советов
9 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Челси
Челси
2 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Бёрнли
Бёрнли
3 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
1 1
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
9 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Алавес
Алавес
3 0
Вальядолид Вальядолид
Валенсия
Валенсия
2 0
Гранада Гранада
Эйбар
Эйбар
0 4
Реал Мадрид Реал Мадрид
9 ноября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Герта
Герта
2 4
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Майнц
Майнц
2 3
Унион Унион
Падерборн 07
Падерборн 07
0 1
Аугсбург Аугсбург
10 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Оренбург
Оренбург
0 0
Уфа Уфа
Арсенал
Арсенал
0 1
Зенит Зенит
Сочи
Сочи
2 3
ЦСКА ЦСКА
10 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 1
Астон Вилла Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
3 1
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Ливерпуль
Ливерпуль
3 1
Манчестер Сити Манчестер Сити
10 ноября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Мальорка
Мальорка
3 1
Вильярреал Вильярреал
Атлетик Б
Атлетик Б
2 1
Леванте Леванте
Атлетико М
Атлетико М
3 1
Эспаньол Эспаньол
10 ноября

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
3 1
Вердер Вердер
Вольфсбург
Вольфсбург
0 2
Байер Байер
Фрайбург
Фрайбург
1 0
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
22 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Тамбов
Тамбов
19:30
Локомотив М Локомотив М
22 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Леванте
Леванте
23:00
Мальорка Мальорка
22 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
22:30
Падерборн 07 Падерборн 07

Все уже списали Федерера? А он отправил Джоковича домой 

Чемпионат.com 3 часа назад
Все уже списали Федерера? А он отправил Джоковича домой
Фото: James Chance/TPN/Getty Images
38-летний швейцарский ветеран вышел в полуфинал Итогового чемпионата ATP и обеспечил Надалю звание первой ракетки мира по итогам года.

Битва Федерера за плей-офф и против первой строчки Джоковича

Неожиданные поражения Роджера Федерера и Новака Джоковича от Доминика Тима привели к тому, что австриец, никогда не являвшийся специалистом по игре на харде в зале, досрочно обеспечил себе первое место в группе, а швейцарцу и сербу осталось оспаривать вторую путёвку в плей-офф в очном поединке. Роджер не побеждал Новака с 2015 года; тогда они тоже встречались в Лондоне, и Федерер взял верх в групповом этапе в двух партиях. Правда, в тот раз оба вышли из группы, а через несколько дней Джоковичу удался реванш в финале. Затем серб выиграл ещё четыре встречи подряд, в том числе финал Цинциннати-2018, принесший ему «Карьерный Мастерс», сумасшедший полуфинал Парижа-2018 с двумя тай-брейками и 7:5 во второй партии, и ещё более невероятный финал Уимблдона-2019, где Роджер не реализовал двойной матчбол на своей подаче в пятом сете и в итоге проиграл три тай-брейка из трёх, в том числе при 12:12 в решающей партии.
Благодаря такой серии Новак довёл счёт личных встреч до 26-22 в свою пользу. Роджеру в последнее время вообще крайне редко удавалось обыграть его — он одержал всего 3 победы в 12 поединках, начиная с 2015 года. Сейчас на кону, конечно, стояло не так много, как в финале Уимблдона, но этот матч тоже был очень важен. Помимо непосредственной борьбы за плей-офф у Федерера была возможность повлиять на то, останутся ли у Джоковича шансы завершить год первой ракеткой мира. В случае успеха Новак опережал Роджера по количеству финишей сезона в статусе лидера (6 против 5) и догонял рекордсмена по этому показателю, Пита Сампраса. Победа швейцарца гарантировала звание первой ракетки Рафаэлю Надалю и позволяла испанцу сравняться с ним и сербом — у каждого становилось по 5 финишей на первой строчке. Кроме того, это не давало Джоковичу провести дополнительные 8 недель в статусе лидера в межсезонье и подобраться ближе к рекорду Федерера. Роджер был на вершине 310 недель, а у Новака сейчас 275 недель. Сампрас занимает вторую строчку с 286-ю неделями, Надаль — шестую (198).

«Это определённо было волшебно»

И Роджер сыграл вдохновенно, проведя, пожалуй, свой лучший матч в году. Он не позволил Новаку практически ничего на приёме — вся борьба ограничилась двумя геймами в начале второй партии, в одном из которых у Джоковича был брейк-пойнт, но Федерер уверенно его отыграл. За два этих гейма швейцарец отдал 6 очков на своей подаче, а за все остальные — 5. Ещё Роджер 23 раза пробил навылет и допустил всего 5 невынужденных ошибок. У Новака этот показатель отрицательный — 14 ударов навылет и 18 неточностей. Вообще было ощущение, что серб то ли устал, то ли приболел. Он плохо подходил к мячу, часто недорабатывая ногами, особенно в первой партии. Шансов против безупречно игравшего Федерера в таком состоянии у Джоковича не было — 6:4, 6:3 в пользу Роджера.
«Отличная атмосфера, отличный оппонент здесь, в Лондоне. Сегодняшний вечер мне понравился с самого начала. Я играл невероятно, имел чёткий план на игру и грамотно реализовывал его. Так что это определённо было волшебно. Надеюсь, эта победа станет для меня не последней на Итоговом чемпионате АТР. Впрочем, даже если и станет, то оно того стоило — я уже прекрасно выступил на турнире», — сказал Федерер. Джокович поздравил соперника: «Роджер сегодня был лучше во всех аспектах и полностью заслужил победу. Он отлично подавал, хорошо двигался, очень хорошо играл на приёме. Он всё сделал правильно».

Циципас может оставить Медведева за бортом турнира

Ранее в этой группе Тим проиграл Маттео Берреттини, но серьёзной мотивации биться до последнего у Доминика не было. В любом случае по результатам личной встречи он остался впереди Федерера и вышел в плей-офф с первого места. Кстати, победа в полуфинале может позволить австрийцу обогнать в рейтинге Даниила Медведева и завершить год четвёртой ракеткой мира. Но если россиянин победит Александра Зверева в последнем матче группового этапа, то Тим сможет стать четвёртым только в случае завоевания титула в Лондоне.
В группе Андре Агасси, где находится Медведев, расклад после двух туров следующий. Стефанос Циципас после убедительной победы над Александром Зверевым (6:3, 6:2) обеспечил себе выход в полуфинал, но не первое место. Стать вторым грек может при двух вариантах развития событий. Первый вариант: Циципас проигрывает Надалю с любым счётом, а Медведев с любым счётом побеждает Зверева. Тогда у Стефаноса и Рафаэля будет по две победы, у Даниила и Александра — по одной, и всё решат личные встречи. Второй вариант: Циципас уступает в двух партиях, Зверев побеждает — также в двух. Тогда у грека и немца разница сетов будет одинаковой (4-2), у испанца чуть хуже (4-3). Решающим фактором в такой ситуации становится разница геймов. Сейчас у Стефаноса +10, у Александра -1. Изменить это соотношение в пользу немца не так просто, но возможно. Самому Циципасу стать вторым во многом даже выгоднее, чем первым. Победитель этой группы в полуфинале встретится с Федерером, а тот, кто выйдет со второго места — с Тимом. С другой стороны, проиграв специально, можно сбить себе настрой и не успеть собраться на плей-офф, который начнётся уже на следующий день.
У Стефаноса вполне может быть и другой соблазн — проиграв, он лишает Даниила Медведева шансов выйти в полуфинал. Россиянину необходима победа Циципаса над Надалем с любым счётом и успех в матче со Зверевым в двух партиях. Тогда у Медведева будет разница сетов 3-4, у Зверева — 2-4, а у Надаля — 2-5 либо 3-5, и Даниил займёт второе место в группе. Если же выиграет Рафаэль, то россиянин никак не сможет обогнать его и будет бороться только за утешительные 200 очков за победу в матче группового этапа.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Чемпионат.com: последние новости
Федерер выбил Джоковича с Итогового турнира, Надаль закончит сезон первым Федерер выбил Джоковича с Итогового турнира, Надаль закончит сезон первым Тим впервые в карьере обыграл Джоковича на харде Тим впервые в карьере обыграл Джоковича на харде Медведев проиграл Надалю на Итоговом турнире ATP Медведев проиграл Надалю на Итоговом турнире ATP
Комментарии 
Теги:
Теннис , Статьи , Новак Джокович , Пит Сампрас , Рафаэль Надаль , Андре Агасси , Александр Зверев , Даниил Медведев , Доминик Тим , Роджер Федерер
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева будет спасать Загитову?
Медведева будет спасать Загитову?
Головин тренируется в общей группе
Головин тренируется в общей группе
21-летнему бойцу ММА из России дали 4 года колонии
21-летнему бойцу ММА из России дали 4 года колонии
Харитонова нокаутировали на турнире Bellator
Харитонова нокаутировали на турнире Bellator
Трояновский победил Заградника
Трояновский победил Заградника
Новости партнеров
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение