Хачанов принес России победу над хорватами

Хачанов обыграл Чорича во втором матче Кубка Дэвиса

Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу во втором матче Кубка Дэвиса.

Российский спортсмен провел матч с представителем Хорватии Борной Чоричем.

Встреча завершилась в трех сетах с результатом 7:6 (7:4), 4:6, 4:6 в пользу россиянина. Стоит сказать, что первый сет Хачанов проиграл на тай-брейке, а вот в двух других уверенно лидировал.

В первом матче турнира россиянин Андрей Рублев обыграл Борну Гойо. Таким образом, в противостоянии с Хорватией на турнире Россия ведет со счетом 2:0.

Ранее россиянин Рублев обыграл хорвата Гойо в матче Кубка Дэвиса.