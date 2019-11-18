Хачанов принес России победу над хорватами

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
Сборная Дании сыграет с командой России на Евро-2020
Сборная Дании сыграет с командой России на Евро-2020
Футбол
Испанцы расправились со сборной Румынии
Испанцы расправились со сборной Румынии
Футбол
Еще один российский хоккеист забросил шайбу без броска
Еще один российский хоккеист забросил шайбу без броска
Хоккей
«Ничего святого»: Емельяненко осудил Макгрегора
«Ничего святого»: Емельяненко осудил Макгрегора
MMA
22 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Тамбов
Тамбов
19:30
Локомотив М Локомотив М
22 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Леванте
Леванте
23:00
Мальорка Мальорка
22 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
22:30
Падерборн 07 Падерборн 07
23 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Оренбург
Оренбург
11:30
Ахмат Ахмат
Рубин
Рубин
14:00
Зенит Зенит
Динамо М
Динамо М
16:30
Ростов Ростов
23 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
15:30
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
18:00
Ливерпуль Ливерпуль
Уотфорд
Уотфорд
18:00
Бёрнли Бёрнли
23 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леганес
Леганес
15:00
Барселона Барселона
Бетис
Бетис
18:00
Валенсия Валенсия
Гранада
Гранада
20:30
Атлетико М Атлетико М
23 ноября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Унион
Унион
17:30
Боруссия М Боруссия М
Фортуна
Фортуна
17:30
Бавария Бавария
Вердер
Вердер
17:30
Шальке-04 Шальке-04
24 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
11:30
Сочи Сочи
Урал
Урал
14:00
Спартак М Спартак М
Арсенал
Арсенал
16:30
Краснодар Краснодар
24 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
19:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
24 ноября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эспаньол
Эспаньол
14:00
Хетафе Хетафе
Осасуна
Осасуна
16:00
Атлетик Б Атлетик Б
Эйбар
Эйбар
18:00
Алавес Алавес
24 ноября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
17:30
Герта Герта
Хоффенхайм
Хоффенхайм
20:00
Майнц Майнц
25 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
23:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед

Хачанов обыграл Чорича во втором матче Кубка Дэвиса 

Газета.Ru + ещё 50 4 часа назад
Хачанов принес России победу над хорватами
Фото: РИА Новости
Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу во втором матче Кубка Дэвиса.
Российский спортсмен провел матч с представителем Хорватии Борной Чоричем.
Встреча завершилась в трех сетах с результатом 7:6 (7:4), 4:6, 4:6 в пользу россиянина. Стоит сказать, что первый сет Хачанов проиграл на тай-брейке, а вот в двух других уверенно лидировал.
В первом матче турнира россиянин Андрей Рублев обыграл Борну Гойо. Таким образом, в противостоянии с Хорватией на турнире Россия ведет со счетом 2:0.
Ранее россиянин Рублев обыграл хорвата Гойо в матче Кубка Дэвиса.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Газета.Ru: последние новости
Зверева обвинили в использовании телефона в матче с Циципасом Зверева обвинили в использовании телефона в матче с Циципасом Определился второй финалист Итогового чемпионата ATP Определился второй финалист Итогового чемпионата ATP Экс-первая ракетка мира Сафин возглавит сборную России Экс-первая ракетка мира Сафин возглавит сборную России 
Теги:
Теннис , Андрей Рублев , Карен Хачанов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборная Дании сыграет с командой России на Евро-2020
Сборная Дании сыграет с командой России на Евро-2020
Испанцы расправились со сборной Румынии
Испанцы расправились со сборной Румынии
Еще один российский хоккеист забросил шайбу без броска
Еще один российский хоккеист забросил шайбу без броска
«Ничего святого»: Емельяненко осудил Макгрегора
«Ничего святого»: Емельяненко осудил Макгрегора 13
Губерниев прокомментировал скандал в российском биатлоне
Губерниев прокомментировал скандал в российском биатлоне 1
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение