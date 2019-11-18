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Россиянка Дьяченко поднялась на 17 позиций в рейтинге WTA 

ТАСС + ещё 5 2 часа назад
Дьяченко вошла в топ-100 рейтинга WTA
Фото: AP Photo/Pavel Golovkin
Россиянка Виталия Дьяченко поднялась с 108-й на 91-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации в понедельник.
Дьяченко в воскресенье выиграла турнир серии "Челленджер" в Тайбэе, обыграв в финале Тимею Бабош из Венгрии.
Вероника Кудерметова опустилась на одну позицию и занимает 40-е место в рейтинге, Екатерина Александрова также потеряла одну строчку и стала 42-й, Дарья Касаткина поднялась в рейтинге на одну позицию и идет на 69-м месте. Анастасия Потапова потеряла четыре позиции и расположилась на 94-м месте, а Маргарита Гаспарян вылетела из топ-100, опустившись на 103-ю строчку.
В первой десятке рейтинга изменений не произошло.

Рейтинг WTA от 18 ноября:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7851 очко;
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5940;
3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5496;
4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5462;
5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 5183;
6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5075;
7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4776;
8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4685;
9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4245;
10 (10). Серена Уильямс (США) — 3935…
30 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1560…
40 (39). Вероника Кудерметова (Россия) — 1351…
42 (41). Екатерина Александрова (Россия) — 1325…
54 (54). Светлана Кузнецова (Россия) — 1052…
61 (61). Анна Блинкова (Россия) — 1007…
69 (70). Дарья Касаткина (Россия) — 851…
91 (118). Виталия Дьяченко (Россия) — 713…
94 (90). Анастасия Потапова (Россия) — 695…
103 (100). Маргарита Гаспарян (Россия) — 661…
104 (101). Анна Калинская (Россия) — 661…
108 (106). Варвара Грачева (Россия) — 611…
131 (132). Мария Шарапова (Россия) — 466.
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