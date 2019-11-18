Медведев опустился в рейтинге ATP

Россиянин Даниил Медведев потерял одно место и опустился на пятую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Первой ракеткой мира является испанец Рафаэль Надаль (9985 очков). Второе место в рейтинге занимает серб Новак Джокович (9145), на третьей строчке — швейцарец Роджер Федерер (6590).
Грек Стефанос Циципас поднялся на четвёртом место (5825) благодаря победе на Итоговом турнире АТР. Медведев имеет в активе 5705 очков.
Ранее стало известно, что Медведев не примет участия в финальном турнире Кубка Дэвиса — 2019 в составе сборной России, писал News.ru.