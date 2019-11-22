Сборная Канады вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, оказавшись сильнее австралийской команды в четвертьфинале.
Первый матч, в котором встречались Алекс Де Минаур и Денис Шаповалов, завершилась победой австралийца. А вот в противостоянии Джона Миллмэна и Вашека Поспишила сильнее оказался канадец.
Все решилось в парном матче. Пара Вашек Поспишил / Денис Шаповалов обыграла Джона Пирса и Джордана Томпсона со счетом 4:6, 4:6.
Ранее сообщалось, что рекордное количество зрителей посетили турниры АТР в 2019 году.