Федерер намерен победить на Australian Open

Швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил о намерении одержать победу на Открытом чемпионате Австралии по теннису в 2020 году. Об этом сообщает Tennis World USA.
По его словам, он настроен усиленно готовиться в межсезонье к первому турниру Большого шлема.
"В 2017 и 2018 году мне удавалось в Австралии выигрывать титулы. Я буду серьезно тренироваться для того, чтобы повторить достижение тех лет. Этот турнир будет приоритетом для меня, как и Уимблдон", — сказал швейцарец.
Ранее сообщалось, что Роджер Федерер оценил выступления испанского спортсмена Рафаэля Надаля в 2019 году