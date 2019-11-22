Федерер намерен победить на Australian Open

Федерер намерен победить на Открытом чемпионате Австралии — 2020

Швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил о намерении одержать победу на Открытом чемпионате Австралии по теннису в 2020 году. Об этом сообщает Tennis World USA.

По его словам, он настроен усиленно готовиться в межсезонье к первому турниру Большого шлема.

"В 2017 и 2018 году мне удавалось в Австралии выигрывать титулы. Я буду серьезно тренироваться для того, чтобы повторить достижение тех лет. Этот турнир будет приоритетом для меня, как и Уимблдон", — сказал швейцарец.