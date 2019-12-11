Шарапова назвала цель на следующий год

Экс-первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что хотела бы вернуться на корт здоровой.

«Основная цель заключается в том, чтобы вернуться, оставаться здоровой, приступить к работе и грамотно распланировать график на 2020-й год. Хочу сказать своё в следующем году, будучи здоровой. Плечо было моим слабым местом на протяжении многих лет. А в этом году оно значительно ухудшилось Я не могла соревноваться на протяжении большей части сезона. Но это взлеты и падения, с этим приходится сталкиваться любому спортсмену. У меня есть правильная мотивация для улучшения результатов. Я знаю, что нет никаких ограничений, когда кто-то хочет чего-то достичь», — цитирует Марию Tennis World USA.

В настоящее время Шарапова занимает 131-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее сообщалось, что российские теннисисты будут проходить допинг-тестирование за рубежом.