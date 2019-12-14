Медведев снялся с турнира в Абу-Даби из-за проблем с бедром

Пятая ракетка мира Даниил Медведев снялся с выставочного турнира в Абу-Даби, который пройдет 19-21 января 2020 года.

Российский №1 не сыграет на Mubadala World Tennis Championship из-за возобновившихся проблем с бедром. Повреждение он получил во время четвертьфинала US Open. Победитель семи турниров ATP пройдет обследование во Франции и после этого спланирует остаток предсезонной подготовки.

Новый сезон Медведев начнет на ATP Cup, который пройдет 3-12 января. На групповом этапе в Перте вместе с Кареном Хачановым он сыграет против сборных США, Норвегии и Италии.