Серена Уильямс пожаловалась на дискриминацию из-за зарплаты

Американская теннисистка Серена Уильямс считает, что женщины должны зарабатывать столько же, сколько мужчины.

Я заслуживаю зарабатывать столько же, сколько мужчины. И не заслуживаю получать меньше только потому, что у меня есть сиськи, а у них нет, — цитирует Уильямс Tennis World USA.

Она отметила, что также упорно работает с трёх лет, как и мужчины-теннисисты, поэтому она не должна получать меньше них из-за своего пола.

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