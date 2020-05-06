Шарапова заявила о желании стать невидимкой

Российская теннисистка Мария Шарапова , завершившая карьеру, призналась, что из всех суперспобностей предпочла бы возможность становиться невидимой. Об этом спортсменка рассказала во время совместного прямого эфира с сербом Новаком Джоковичем в Instagram.

"Здорово было бы иметь способность превращаться в невидимку, ведь в какой-то степени я Шерлок Холмс. Нет, это не для того, чтобы за кем-то следить. Просто хочется, чтобы меня не замечали", — сказала россиянка.

Шарапова объявила о завершении карьеры 26 февраля. "Из-за ситуации в мире сейчас нет возможности реализовать все идеи, которые у меня были, но я много думала о том, чем заниматься вне тенниса. Я горжусь своей карьерой, однако сейчас нужно переключаться на другие дела. Испытать эмоции после победы на корте больше не получится, зато теперь мы с моей семьей стали чуть ближе", — отметила спортсменка.