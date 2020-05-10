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Roland Garros может пройти без зрителей 

ТАСС и ещё 13 10 мая 2020
Roland Garros может пройти без зрителей
Фото: EPA
Президент Французской федерации тенниса (FFT) Бернар Джудичелли не исключает, что Открытый чемпионат Франции будет проведен в сентябре без зрителей. Комментарий Джудичелли приводит агентство AFP.
"Мы не исключаем никаких вариантов. Попытаться отдать предпочтение одному из них сейчас — это была бы попытка все запутать, так как на данный момент нам сильно не хватает информации", — сказал глава федерации. В то же время он отметил, что "проведение турнира без зрителей позволило бы задействовать часть его экономической модели, в частности права на трансляцию и спонсорство". "Этим не следует пренебрегать", — подчеркнул Джудичелли.
Ранее было объявлено, что Открытый чемпионат Франции, проведение которого было запланировано в Париже на период с 25 мая по 7 июня, перенесен на осень в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Позднее издание Le Parisien сообщило, что старт 124-го по счету турнира будет отложен на одну неделю, соревнование начнется 27 сентября. "Начнется ли чемпионат 20 или 27 сентября — это мало что меняет", — сказал Джудичелли.
"Решение о переносе турнира мы приняли осознанно и со всей необходимой ответственностью. Могу даже сказать, что я принял его как "отец этого семейства". Открытый чемпионат Франции является движущей силой тенниса в стране, он питает действующих лиц этой экосистемы. Поэтому в такой ситуации мы в первую очередь думаем о них, о том, чтобы защитить их", — добавил президент теннисной федерации страны.
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Комментарии
Теннис , Бернар Джудичелли
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