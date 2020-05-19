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Бывшая 24-я ракетка мира объявила о завершении карьеры 

Чемпионат.com и ещё 1 19 мая 2020
Бывшая 24-я ракетка мира объявила о завершении карьеры
Фото: РИА Новости
Американская теннисистка Джейми Хэмптон объявила о завершении карьеры. Бывшая 24-я ракетка мира, не выступавшая с 2013 года, сообщила, что приняла это решение из-за проблем со здоровьем.
«Те, кто следил за моей карьерой, знают, что у меня было несколько операций. К сожалению, они оказались не такими успешными, чтобы я могла вновь выйти на корт. Это было очень сложно принять, на это потребовалось время.
Теннис — моя первая любовь. Хоть я и не играла много лет, но прощаться всегда грустно и тяжело. Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня. Я всегда мечтала играть на главных турнирах. Эта мечта не сбылась бы без поддержки родных, друзей, спонсоров, тренеров и, конечно, болельщиков.
Следующая глава моей жизни начнётся осенью. Я поступила в университет. Пожелайте мне удачи», — написала в своём «твиттере» 30-летняя Хэмптон.
В 2013 году американка пробилась в 1/8 финала «Ролан Гаррос», что стало её лучшим результатом на турнирах «Большого шлема».
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