Теннисист-рекордсмен рассказал о жесткости русских 

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Шестая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о русских корнях.

«Чтобы стать профессиональным теннисистом, тебе нужна внутренняя прочность. Она у меня есть, и я думаю, что это моя русская часть. Русские очень жесткие, это их культура», — сказал он в интервью «Евроспорту».

«Спартака». Дед Циципаса — Сергей Сальников , олимпийский чемпион по футболу 1956 года и трехкратный победитель чемпионатов СССР в составе московских «Динамо»

«Мой дедушка — Сергей Сальников, в России его считают легендой. (…) Мне бы очень хотелось с ним встретиться. Но, к сожалению, он умер в 50 лет», — рассказал теннисист.

В 2019 году 20-летний Стефанос Циципас стал самым молодым полуфиналистом турнира «Большого шлема». В 1/2 финала Australian Open грек проиграл Рафаэлю Надалю

Мать Циципаса Юлия Сальникова была чемпионкой СССР по теннису. Она вышла замуж за грека Апостола Циципаса и переехала в Грецию.