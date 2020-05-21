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Теннисист-рекордсмен рассказал о жесткости русских 

Вероника Полынина и ещё 1 2 часа назад
Теннисист-рекордсмен рассказал о жесткости русских
Фото: Reuters
Шестая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о русских корнях.
«Чтобы стать профессиональным теннисистом, тебе нужна внутренняя прочность. Она у меня есть, и я думаю, что это моя русская часть. Русские очень жесткие, это их культура», — сказал он в интервью «Евроспорту».
Дед Циципаса — Сергей Сальников, олимпийский чемпион по футболу 1956 года и трехкратный победитель чемпионатов СССР в составе московских «Динамо» и «Спартака».
«Мой дедушка — Сергей Сальников, в России его считают легендой. (…) Мне бы очень хотелось с ним встретиться. Но, к сожалению, он умер в 50 лет», — рассказал теннисист.
В 2019 году 20-летний Стефанос Циципас стал самым молодым полуфиналистом турнира «Большого шлема». В 1/2 финала Australian Open грек проиграл Рафаэлю Надалю.
Мать Циципаса Юлия Сальникова была чемпионкой СССР по теннису. Она вышла замуж за грека Апостола Циципаса и переехала в Грецию.
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Комментарии 1
Теннис , Рафаэль Надаль , Сергей Сальников , Спартак , Динамо , Eurosport
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