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Наоми Осака стала самой высокооплачиваемой спортсменкой мира 

Мир24 и ещё 11 7 часов назад
Названа самая высокооплачиваемая спортсменка мира
Фото: Reuters
Наоми Осака возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира, по версии Forbes и установила новый рекорд по заработку в женском сегменте спорта.
22-летняя теннисистка заработала $ 37,4 млн за последние 12 месяцев, что на $ 1,4 млн больше, чем заработок Серены Уильямс и значительно больше, чем рекорд Марии Шараповой с $29,7 млн, заработанными ею в 2015 году, пишет издание.
В рейтинге 100 самых высокооплачиваемых спортсменов Осака занимает 29-ю позицию, а Уильямс — 33-ю. Это первый раз с 2016 года, когда две женщины вошли в число 100 самых высокооплачиваемых спортсменов.
«Для тех, кто за пределами теннисного мира, Осака — это относительно новое лицо с отличной предысторией, — говорит Дэвид Картер, профессор по спортивному бизнесу в школе Маршалла Университета Калифорнии. — Объедините это с тем, что она молода и бикультурна, двумя атрибутами, которые помогают ей резонировать с более молодыми, глобальными аудиториями, и в результате появится мировая икона спортивного маркетинга».
Наоми Осака, завоевавшая свой первый крупный титул на Открытом чемпионате США 2018 года, выиграв тогда около $14,5 млн призовых денег, по данным WTA.
Осака обыграла Серену Уильямс в финале US Open 2018 года, а затем добавила себе титул победителя Australian Open 2019 года.
Наоми Осака из Флориды: ее мать — японка, отец — американо-гаитянец. Ее необычная внешность и атакующий стиль игры объединились, чтобы сделать ее одним из самых продаваемых спортсменов в мире. Теннисистка имеет 15 контрактов с мировыми спортивными брендами.
В конце апреля Шарапова и Уильямс договорились сразиться на благотворительном онлайн-турнире.
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Теннис , Мария Шарапова , Серена Уильямс , Forbes
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