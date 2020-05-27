«Нам будет тяжелее, чем остальным» 

По мнению россиянина, теннис пострадал от коронавируса едва ли не больше, чем все остальные виды спорта.

«Многие виды спорта могут существовать за счет национальных чемпионатов, может быть, даже межконтинентальных первенств. А теннис — настолько интернациональный вид, что у нас все время турниры в разных странах, на разных континентах, игроки прилетают со всего мира», — заявил Медведев.

Он задался вопросом, что будет с теннисом, если весь мир справится с пандемией, но останется несколько стран, в которых границы продолжат быть закрытыми.

«Как поступить с теми, кто не сможет играть на турнирах, это ведь нечестно. Как с этим будет справляться ATP, пока неизвестно», — отметил он.

Теннисист выразил уверенность, что со временем ситуация нормализуется, и люди даже не будут вспоминать о периоде пандемии.