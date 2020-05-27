«Нам будет тяжелее, чем остальным» 

Пятая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев в интервью журналу GQ рассказал о влиянии пандемии коронавируса на теннис.
По мнению россиянина, теннис пострадал от коронавируса едва ли не больше, чем все остальные виды спорта.
«Многие виды спорта могут существовать за счет национальных чемпионатов, может быть, даже межконтинентальных первенств. А теннис — настолько интернациональный вид, что у нас все время турниры в разных странах, на разных континентах, игроки прилетают со всего мира», — заявил Медведев.
Он задался вопросом, что будет с теннисом, если весь мир справится с пандемией, но останется несколько стран, в которых границы продолжат быть закрытыми.
«Как поступить с теми, кто не сможет играть на турнирах, это ведь нечестно. Как с этим будет справляться ATP, пока неизвестно», — отметил он.
Теннисист выразил уверенность, что со временем ситуация нормализуется, и люди даже не будут вспоминать о периоде пандемии.
Как сообщал «Рамблер», новый вирус появился в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. В марте 2020-го коронавирус распространился по всему миру, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку пандемией. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,6 млн человек, число жертв эпидемии превысило 352 тысячи человек.