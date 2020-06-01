Тарпищев высказался о возобновлении тренировок 

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал о различиях в подготовке к возобновлению сезона атлетов в регионах страны, Москве и в других странах.

Он отметил, что с позиции регионального спорта надо преобразовывать единый календарный план мероприятий в систему соревнований — региональную, областную, межрегиональную.

"Считаю, нам необходимо создавать турниры для роста молодежного состава. Региональные турниры и национальное первенство также никто не отменял, только перенесли их. Есть еще чемпионат Европы, который не состоится в июне. Значит, надо проводить его где-то в начале осени… Стоит учитывать, что многие страны раньше нас выходят на тренировочный процесс. К тому же календарь будет сужен. Надо распределить спортсменов так, чтобы они были в разных странах в равноценных условиях.

У нас 13 атлетов застряло за рубежом и уже начали там тренироваться: Александрова — в Чехии, Медведев — во Франции, Рублев — в Испании. А вот Хачанов — в России, в Москве. Все в разных условия, и поэтому в дальнейшем все решит мастерство индивидуальной подготовки", — цитирует эксперта "Чемпионат".

Напомним, что 18 марта ассоциации АТР и WTA приняли решение приостановить все теннисные турниры до 7 июня. Позже паузу в сезоне продлили до 31 июля.