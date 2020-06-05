Шарапова философски отреагировала на ситуацию в США

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Бывшая теннисистка Мария Шарапова поделилась своими рассуждениями о беспорядках в США, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, передает "Чемпионат".

Напомним, что 25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб от рук полицейского во время задержания. На фоне трагедии массовые протесты охватили более 20 штатов США.

"Обычно в начале недели я подвожу итоги прошедших семи дней. Однако сегодня у меня другое настроение. Не хочу описывать свою неделю в Instagram, лучше сосредоточусь на самоообразовании, личностном росте и проблемах, с которыми столкнулось все человечество. Необходимо понимать, какие шаги каждый может предпринять для прогресса. Какими бы эти шаги ни были, надо больше учиться, чаще задавать вопросы и побольше читать… Только так станет ясно, как сыграть положительную роль в нашем будущем. К счастью, я имею платформу, где можно пропагандировать любовь, толерантность и сострадание", — оставила россиянка запись в "сториз" своего Instagram-аккаунта.

Стоит отметить, что отечественная атлетка покинула профессиональный спорт в феврале 2020 года.