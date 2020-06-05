Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
30 мая

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
1 2
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Шальке-04
Шальке-04
0 1
Вердер Вердер
Майнц
Майнц
0 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
31 мая

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
4 1
Унион Унион
Падерборн 07
Падерборн 07
1 6
Боруссия Д Боруссия Д
1 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Кёльн
Кёльн
2 4
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
3 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вердер
Вердер
0 3
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
5 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
1 0
Боруссия М Боруссия М
6 июня

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
16:30
Падерборн 07 Падерборн 07
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
16:30
Майнц Майнц
Байер
Байер
16:30
Бавария Бавария
7 июня

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Вердер
Вердер
14:30
Вольфсбург Вольфсбург
Унион
Унион
16:30
Шальке-04 Шальке-04
Аугсбург
Аугсбург
19:00
Кёльн Кёльн
12 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
21:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
13 июня

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Герта
Герта
16:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Вольфсбург
Вольфсбург
16:30
Фрайбург Фрайбург
Кёльн
Кёльн
16:30
Унион Унион

Рублев сыграет на выставочном турнире в Сербии 

SPORT24.ru и ещё 7 5 июня 2020
Рублев сыграет на выставочном турнире в Сербии
Фото: EPA
Россиянин Андрей Рублев выступит на выставочном турнире Eastern European Championship в Сербии. Соревнование пройдет в академии бывшей 8-й ракетки мира Янко Типсаревича.
Помимо Рублева, занимающего 14-е место в рейтинге, в мужской части турнира выступят 23-я ракетка мира Душан Лайович, победитель Кубка Дэвиса Виктор Троицки, а также Миомир Кечманович, Дамир Джумхур, Димитар Кузманов и Хамад Медъедович. Всего на текущий момент на турнир заявлено 23 спортсмена — 15 мужчин и 8 женщин. Матчи пройдут на неделе, начинающейся 15 июня.
Из-за пандемии коронавируса было приостановлено проведение всех турниров ATP и WTA до 31 июля, старт Открытого чемпионата Франции был перенесен на сентябрь, а Уимблдон отменен впервые с 1945 года. Несколько дней назад Рублев и Даниил Медведев приступили к тренировкам на корте.
Видео дня. Мэтр хоккея: как Тихонов разогнал «Красную машину» до предела
SPORT24.ru: последние новости
Монсон — о беспорядках в США: «Думаю, будет еще больше протестов и насилия» Монсон — о беспорядках в США: «Думаю, будет еще больше протестов и насилия» Экс-первая ракетка мира Янкович сыграет на выставочном турнире в Белграде. Она не выступала с 2017 года Экс-первая ракетка мира Янкович сыграет на выставочном турнире в Белграде. Она не выступала с 2017 года Иванович: «Хотела бы переиграть финал Australian Open-2008 против Шараповой» Иванович: «Хотела бы переиграть финал Australian Open-2008 против Шараповой»
Теннис , Андрей Рублев , Янко Типсаревич , Виктор Троицки , Дамир Джумхур , Душан Лайович , Димитар Кузманов , Даниил Медведев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«От слова презерватив?»: Роднина опозорилась
«От слова презерватив?»: Роднина опозорилась
Фетисов: слава богу, что моя дочь учится в Америке
Фетисов: слава богу, что моя дочь учится в Америке
Монсон сравнил американских и российских полицейских
Монсон сравнил американских и российских полицейских
«Россияне чувствуют зависть к американцам»
«Россияне чувствуют зависть к американцам»
«Церковь не отмоет»: Роднина сделала признание
«Церковь не отмоет»: Роднина сделала признание
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
00:11
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
Фигурное катание
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Туктамышева посмеялась над собой в Тик Токе
00:09
Туктамышева посмеялась над собой в Тик Токе
Фигурное катание
Опубликован календарь чемпионата России по футболу
00:11
Опубликован календарь чемпионата России по футболу
Футбол
«Разграблено и разрушено»: фигурист о бунтах в США
01:17
«Разграблено и разрушено»: фигурист о бунтах в США
Фигурное катание Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение