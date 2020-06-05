Рублев сыграет на выставочном турнире в Сербии 

Россиянин Андрей Рублев выступит на выставочном турнире Eastern European Championship в Сербии. Соревнование пройдет в академии бывшей 8-й ракетки мира Янко Типсаревича.
Помимо Рублева, занимающего 14-е место в рейтинге, в мужской части турнира выступят 23-я ракетка мира Душан Лайович, победитель Кубка Дэвиса Виктор Троицки, а также Миомир Кечманович, Дамир Джумхур, Димитар Кузманов и Хамад Медъедович. Всего на текущий момент на турнир заявлено 23 спортсмена — 15 мужчин и 8 женщин. Матчи пройдут на неделе, начинающейся 15 июня.
Из-за пандемии коронавируса было приостановлено проведение всех турниров ATP и WTA до 31 июля, старт Открытого чемпионата Франции был перенесен на сентябрь, а Уимблдон отменен впервые с 1945 года. Несколько дней назад Рублев и Даниил Медведев приступили к тренировкам на корте.