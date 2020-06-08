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Теннисистка Кузнецова высказалась об «уехавших с Рашки» людях 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 12 20 часов назад
«Я с Рашки приехал, я не спикаю по-английски»
Фото: ТАСС
Чемпионка двух турниров Большого шлема, российская теннисистка Светлана Кузнецова заявила, что устала жить за границей, и выразила мнение, что уехавшие из России граждане «останавливаются в развитии».
«Я не тусуюсь в Москве, а тренируюсь. Для меня это город, где могу отдохнуть душой. После восьми лет в Испании мне было достаточно иностранцев, и мне очень хотелось на родину. Я ругалась с родителями, папа говорил, что мне надо в Петербург, где у него есть свой велотрек и корт. Там шикарные условия, но мне больше нравится в Москве. Я здесь комфортно себя чувствую», — заявила Кузнецова в прямой эфир в Instagram Марии Командной.
По ее словам, из иностранцев русские «больше похожи на итальянцев».
«Они такие же сумасшедшие. Но не испанцы. С испанцам у нас хорошие тандемы в теннисе, потому что мы негативные, а они очень позитивные», — добавила спортсменка, сообщает Sport24.ru.
При этом она заявила, что не любит, «когда говорят, что за границей все хорошо, а у нас — все плохо».
«Это неправда. Люди, которые рвутся за границу, думают, что там так все хорошо, но там даже хуже. Когда они туда переезжают, останавливаются в развитии. В той же Америке, на Брайтон-Бич люди говорят: «Я с Рашки приехал, я не спикаю по-английски». Идет какая-то деградация», — сказала Кузнецова.
Светлана Кузнецова — заслуженный мастер спорта России; победительница двух турниров Большого шлема в одиночном разряде; победительница 34 турниров WTA; бывшая вторая ракетка мира в одиночном разряде. Чаще всех россиян играла в финалах турниров Большого шлема во всех разрядах — 11 раз.
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Комментарии 2
Теннис , Российские спортсменки , Светлана Кузнецова
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