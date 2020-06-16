Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
12 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
0 2
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
13 июня

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
2 2
Фрайбург Фрайбург
Падерборн 07
Падерборн 07
1 5
Вердер Вердер
Герта
Герта
1 4
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
14 июня

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Майнц
Майнц
0 1
Аугсбург Аугсбург
Шальке-04
Шальке-04
1 1
Байер Байер
16 июня

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Вердер
Вердер
0 0
Бавария Бавария
Фрайбург
Фрайбург
0 0
Герта Герта
Унион
Унион
0 0
Падерборн 07 Падерборн 07
17 июня

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
19:30
Шальке-04 Шальке-04
Боруссия Д
Боруссия Д
21:30
Майнц Майнц
Аугсбург
Аугсбург
21:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
20 июня

Бундеслига

3 из 9
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
16:30
Боруссия Д Боруссия Д
Майнц
Майнц
16:30
Вердер Вердер
Фортуна
Фортуна
16:30
Аугсбург Аугсбург

Серена Уильямс намерена выступить на US Open 

Газета.Ru и ещё 2 17 часов назад
Серена Уильямс намерена выступить на US Open
Фото: EPA
Американская теннисистка Серена Уильямс намерена выступить на Открытом чемпионате США (US Open) в 2020 году, сообщает BBC Radio 4.
Об этом проинформировал наставник американской спортсменки Патрик Муратоглу. US Open должен пройти с 31 августа по 13 сентября в Нью-Йорке, однако может быть отменен или перенесен из-за пандемии коронавируса. Уже известно, что ряд теннисистов выступили против его проведения.
"Конечно, она хотела бы сыграть. Игрокам приходится чрезвычайно сложно без соревнований. Она определенно вернулась в теннис, чтобы выигрывать турниры Большого шлема, это ее цель", — заявил специалист.
Ранее сообщалось, что Александрова проиграла на выставочном турнире в Праге.
Видео дня. «Ювентус» и «Милан» сыграли полуфинал кубка Италии
Газета.Ru: последние новости
Хачанов назвал два матча, которые хотел бы переиграть Хачанов назвал два матча, которые хотел бы переиграть Федерер перенес тяжелую операцию на ноге Федерер перенес тяжелую операцию на ноге Тим переиграл Димитрова в матче выставочного турнира в Белграде Тим переиграл Димитрова в матче выставочного турнира в Белграде
Теннис , Серена Уильямс , Патрик Муратоглу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая шахматная онлайн-студия открылась в Москве
Первая шахматная онлайн-студия открылась в Москве
Сёмин рассказал о запуске линии одежды
Сёмин рассказал о запуске линии одежды
Роднина оценила назначение Плющенко тренером сборной РФ
Роднина оценила назначение Плющенко тренером сборной РФ
Девять игроков покинули «Спартак»
Девять игроков покинули «Спартак»
«Зенит» отреагировал на слухи о назначении Аршавина
«Зенит» отреагировал на слухи о назначении Аршавина
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Призер Игр разнес двор из-за боязни клещей и змей
00:50
Призер Игр разнес двор из-за боязни клещей и змей
Гандбол
«Овечкин влился в общий хор дураков»
00:45
«Овечкин влился в общий хор дураков»
Хоккей
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
00:11
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
Фигурное катание
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Ягудин объяснил скандальное высказывание
02:19
Ягудин объяснил скандальное высказывание
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение