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«Ролан Гаррос» — 2020 пройдёт со зрителями 

RT на русском и ещё 12 18 июня 2020
«Ролан Гаррос» пройдет со зрителями
Фото: pixabay.com
Президент Французской федерации тенниса (FFT) Бернар Джудичелли заявил, что турнир Большого шлема «Ролан Гаррос» состоится в 2020 году со зрителями, несмотря на пандемию коронавируса.
«Турнира без зрителей точно не будет. Пока нет окончательного решения о количестве зрителей, оно будет принято совместно с государственными органами», — цитирует Джудичелли Reuters.
Изначально «Ролан Гаррос» должен был пройти с 18 мая по 7 июня, но в марте турнир был перенесён из-за пандемии коронавируса.
Ранее стало известно, когда пройдёт перенесённый из-за COVID-19 «Ролан Гаррос».
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Теннис , Ролан Гаррос , Бернар Джудичелли , Reuters
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