«Ролан Гаррос» пройдет со зрителями

Все новости на карте

Президент Французской федерации тенниса (FFT) Бернар Джудичелли заявил, что турнир Большого шлема « Ролан Гаррос » состоится в 2020 году со зрителями, несмотря на пандемию коронавируса.

«Турнира без зрителей точно не будет. Пока нет окончательного решения о количестве зрителей, оно будет принято совместно с государственными органами», — цитирует Джудичелли Reuters.

Изначально «Ролан Гаррос» должен был пройти с 18 мая по 7 июня, но в марте турнир был перенесён из-за пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, когда пройдёт перенесённый из-за COVID-19 «Ролан Гаррос».