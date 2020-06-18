Павлюченкова выступит на турнире в Белграде 

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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова примет участие в выставочном турнире "Чемпионат Восточной Европы" (Eastern European Championship), организуемом академией сербского теннисиста Янко Типсаревича , сообщается на странице организации в Instagram.

Соревнования проходят в Белграде с 15 июня. Ранее участие в турнире подтвердил еще один российский теннисист Андрей Рублев

В среду Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовали календари оставшейся части сезона: мужской тур возобновится 14 августа турниром в Вашингтоне, женский — 3 августа соревнованиями в Палермо.