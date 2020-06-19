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«Нас унизили». Лучший в мире теннисист-колясочник — о решении US Open отменить турнир 

Чемпионат.com и ещё 3 1 час назад
«Нас унизили»: Олкотт о решении US Open
Фото: Reuters
Первая ракетка мира среди теннисистов-колясочников Дилан Олкотт прокомментировал последние решения, принятые в связи с проведением US Open. Напомним, на Открытом чемпионате США 2020 года решили отменить турнир колясочников.
«Мы лишились мэйджора, а с игроками даже не посоветовались. Я думал, что заслужил попасть в Нью-Йорк: два титула US Open, первая ракетка мира… Но я не могу ходить, так что пропущу турнир. Отвратительная дискриминация, нас просто унизили», — написал спортсмен в своём «твиттере».
Напомним, ранее стало известно, что турнир «Ролан Гаррос» 2020 года, который вследствие пандемии коронавирусной инфекции перенесли на осень, пройдёт со зрителями. Изначально он должен был пройти в конце весны — начале лета.
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Теннис , Ролан Гаррос
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