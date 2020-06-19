«Нас унизили»: Олкотт о решении US Open

Все новости на карте

Первая ракетка мира среди теннисистов-колясочников Дилан Олкотт прокомментировал последние решения, принятые в связи с проведением US Open. Напомним, на Открытом чемпионате США 2020 года решили отменить турнир колясочников.

«Мы лишились мэйджора, а с игроками даже не посоветовались. Я думал, что заслужил попасть в Нью-Йорк: два титула US Open, первая ракетка мира… Но я не могу ходить, так что пропущу турнир. Отвратительная дискриминация, нас просто унизили», — написал спортсмен в своём «твиттере».