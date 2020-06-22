Джокович отказался от тестирования на коронавирус

Первая ракетка мира серб Новак Джокович отказался проходить тест на коронавирус в Хорватии.

Как сообщает Kurir, Джокович и его команда не захотели проходить тесты в Хорватии, потому что не чувствуют никаких симптомов.

Отмечается, что 33-летний теннисист свяжется с эпидемиологом и своим врачом по прибытии в Белград и проведет необходимую процедуру в соответствии с рекомендациями медицинской службы позднее.