Сербский теннисист Новак Джокович сдал положительный тест на COVID-19. Об этом говорится в сообщении на сайте спортсмена.
По словам теннисиста, он и его семья сдали тест на коронавирус после проведения турнира Adria.
«Мы организовали этот турнир, когда вирус стал слабее, и верили, что условия позволяют провести соревнования. К сожалению, вирус до сих пор присутствует, мы должны привыкнуть к новым реалиям и научиться с ними жить», — заявил Новак Джокович, выразив надежду, что никто серьезно не пострадает.
Помимо Джоковича коронавирусом заразилась и его жена Елена, при этом тесты детей спортсмена оказались отрицательными.
«Я останусь в самоизоляции в течение 14 дней и повторю тест через пять дней», — пообещал он.
Как сообщал «Рамблер», вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. В марте ВОЗ объявила о пандемии. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 9,1 миллиона человек.