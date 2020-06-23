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Сербский теннисист Новак Джокович сдал положительный тест на COVID-19. Об этом говорится в сообщении на сайте спортсмена.

По словам теннисиста, он и его семья сдали тест на коронавирус после проведения турнира Adria.

«Мы организовали этот турнир, когда вирус стал слабее, и верили, что условия позволяют провести соревнования. К сожалению, вирус до сих пор присутствует, мы должны привыкнуть к новым реалиям и научиться с ними жить», — заявил Новак Джокович, выразив надежду, что никто серьезно не пострадает.

Помимо Джоковича коронавирусом заразилась и его жена Елена, при этом тесты детей спортсмена оказались отрицательными.

«Я останусь в самоизоляции в течение 14 дней и повторю тест через пять дней», — пообещал он.