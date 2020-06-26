Теннисист из Аргентины: Джокович переступил черту 

Теннисист из Аргентины Гидо Пелья поделился мнением о выставочном турнире, организованном главой совета игроков и первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, передает "Чемпионат".

В итоге, данные соревнования стали очагом COVID-19. Турнир не был доигран, а коронавирус выявили у Григора Димитрова Борны Чорича , самого Джоковича и других участников Adria Tour.

"Абсолютно неверно проводить турнир в условиях пандемии. Это игра со здоровьем людей — Новак попросто переступил черту, проявив неуважение к миру тенниса и всей планете.

Безусловно, я хочу играть. Безусловно, у меня нет банковского счета, как у Джоковича. Однако нет, я не собираюсь рисковать своим здоровьем ради денег. Предпочитаю быть здоровым, нежели заразиться и провести два месяца в больнице", — передает слова атлета Tennis World USA.

Ранее родители Джоковича вступились за сына.