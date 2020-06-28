Неизвестные пожелали смерти первой ракетке мира сербскому теннисисту Новаку Джоковичу, который заразился коронавирусом.
Надпись появилась на одном из домов в хорватском Сплите.
Наше желание — чтобы ты умер. Джокович, умри, — говорится в сообщении.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пятилетний мальчик заразился коронавирусом на теннисном турнире Adria Tour в хорватском Задаре, организатором которого являлся первая ракетка мира серб Новак Джокович.
Этап турнира в Задаре не был доигран из-за обнаружения коронавируса у болгарского теннисиста Григора Димитрова, хорвата Борны Чорича и члена команды Джоковича. Позже стало известно, что сам Джокович сдал положительный тест на коронавирус.