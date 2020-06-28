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Неизвестные пожелали смерти первой ракетке мира сербскому теннисисту Новаку Джоковичу , который заразился коронавирусом.

Надпись появилась на одном из домов в хорватском Сплите.

Наше желание — чтобы ты умер. Джокович, умри, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пятилетний мальчик заразился коронавирусом на теннисном турнире Adria Tour в хорватском Задаре, организатором которого являлся первая ракетка мира серб Новак Джокович.