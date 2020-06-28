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Рафаэль Надаль может пропустить US Open или Roland Garros 

ТАСС и ещё 6 15 часов назад
Надаль может пропустить «Ролан Гаррос» или US Open
Фото: Reuters
Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль может отказаться от участия в Открытом чемпионате Франции (Roland Garros) или Открытом чемпионате США (US Open). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на ESPN.
Открытый чемпионат Франции по теннису изначально должен был пройти с 25 мая по 7 июня, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на период с 27 сентября по 11 октября. Roland Garros станет третьим турниром серии Большого шлема в текущем сезоне, в январе-феврале прошел Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон был отменен, US Open состоится с 31 августа по 13 сентября. Надаль является действующим победителем Roland Garros и US Open. В случае неучастия в одном из турниров он потеряет 2 000 очков и может лишиться второй строчки рейтинга.
"Я общался с Рафаэлем. Он в раздумьях, в каких именно турнирах играть, — сказал дядя теннисиста Тони Надаль. — Расписание очень сложное, особенно для возрастных игроков, они не смогут соревноваться столько недель подряд".
34-летний Надаль занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), уступая сербу Новаку Джоковичу. В активе испанца 85 титулов на турнирах ATP, в том числе 19 — на турнирах Большого шлема: один раз он выиграл Открытый чемпионат Австралии, 12 раз — Открытый чемпионат Франции, дважды — Уимблдон, четыре раза — Открытый чемпионат США. Помимо этого, Надаль является двукратным олимпийским чемпионом: на Играх 2008 года в Пекине он выиграл одиночный турнир, на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро — парные соревнования.
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Комментарии
Теннис , Новак Джокович , Рафаэль Надаль , Газета.Ru
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