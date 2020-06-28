Надаль может пропустить «Ролан Гаррос» или US Open

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль может отказаться от участия в Открытом чемпионате Франции (Roland Garros) или Открытом чемпионате США (US Open). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на ESPN.

Открытый чемпионат Франции по теннису изначально должен был пройти с 25 мая по 7 июня, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на период с 27 сентября по 11 октября. Roland Garros станет третьим турниром серии Большого шлема в текущем сезоне, в январе-феврале прошел Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон был отменен, US Open состоится с 31 августа по 13 сентября. Надаль является действующим победителем Roland Garros и US Open. В случае неучастия в одном из турниров он потеряет 2 000 очков и может лишиться второй строчки рейтинга.

"Я общался с Рафаэлем. Он в раздумьях, в каких именно турнирах играть, — сказал дядя теннисиста Тони Надаль. — Расписание очень сложное, особенно для возрастных игроков, они не смогут соревноваться столько недель подряд".