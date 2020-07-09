Соловьев высмеял сестер Уильямс

Известный телеведущий Владимир Соловьев в беседе со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым в эфире «Соловьев LIVE» поделился мнением о восстановлении спортсменов и в числе прочего высмеял знаменитых американских теннисисток — сестер Серену и Винус Уильямс

Соловьев: «Ну мы же с тобой все понимаем. Сестры Уильямс, бесспорно, гениальные теннисистки, но я прям верю, что они накачались тем, что наелись куриного мяча в бешеном количестве. Вот что грудка животворящая делает! А сборные больных норвежцев, долбанных астматиков…»

Губерниев: «Там же знаменитая история есть. Порезал ногу или руку — и давай сразу преднизолоном лечиться. Но тут опять к вопросу, что мы действительно с точки зрения разрешений на препараты различной спортивной медицины и так далее…»

Соловьев: «Все время отстаем».

Губерниев: «Ведь мы действительно утратили где-то вопросы восстановления».

Соловьев: «А почему мы их утратили? Потому что у нас государство в вопросах спорта занималось много чем, но на самые важные моменты почему-то не хватало. Мы научились блестяще строить спортивные сооружения, мы научились строить аэропорты под эти сооружения, мы научились проводить великолепные сорвенования, но мы никак не можем понять, какая у нас модель спорта. По крайней мере, не могли понять. И поэтому ребята, которые оказались меж системами, страдают. А у спортсмена одна жизнь, второй нет».