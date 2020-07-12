Россиянин Рублев выиграл турнир в Австрии 

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Российский теннисист Андрей Рублев стал победителем выставочного турнира Thiem's 7.

В финальном поединке российский спортсмен одолел представителя Австрии Доменика Тима, который и выступил в роли организатора турнира.

Встреча, которая продолжалась 1 час 47 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:2, 5:7, 10:8 в пользу Рублева.

Примечательно, что российский теннисист за один день сыграл сразу два матча. В полуфинале он одолел Маттео Берреттини.