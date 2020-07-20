Тим: не уверен, что US Open состоится 

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Третья ракетка мира, австриец Доминик Тим , выразил сомнение относительно возможного проведения Открытого чемпионата США по теннису.

«Надеюсь, моим следующим турниром будет US Open. Я ещё не до конца уверен, что он состоится, но я планирую поехать в США в середине или конце августа. Если же турнир состоится, то вернётся нормальный тур, на что мы все надеемся», — цитирует Тима Eurosport.

US Open был перенесён из-за пандемии коронавируса и должен пройти с 31 августа по 13 сентября.

Ранее теннисист Гаске раскритиковал ATP.