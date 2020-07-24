Шарапова назвала виновных в ее дисквалификации

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, как начала принимать мельдоний, из-за чего в 2016 году была дисквалифицирована на 15 месяцев.

«Ещё в молодости заметила, что здоровье не в порядке. По этой причине отец начал поиски личного врача в России. Невзирая на то что мы жили в США, ему было комфортнее найти русскоговорящего врача — это упрощало бы им коммуникацию. Он нашёл доктора, однако, к сожалению, он не был спортивным врачом. Мы сделали ряд анализов, и он выписал лекарства. Одним из них и был милдронат — его в России продают без рецепта и принимают наравне с обычным аспирином», — цитирует Шарапову Punto de Break.

По её словам, с 2006 года она практически регулярно принимала милдронат, при этом она постоянно проходила тесты на допинг, по итогам которых не обнаруживалось ничего запрещённого до 2015 года.

«В 2013 году я сменила врача, но продолжила принимать милдронат. В 2016-м он был запрещён. В конце 2015-го я попросила своего менеджера (Макс Айзенбад — RT.) проверить обновлённый список запрещённых препаратов, но он этого не сделал — в тот период у него были личные проблемы», — добавила Шарапова.

Шарапова получила 15-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, после чего в 2017 году вернулась на корт.

Шарапова объявила о завершении профессиональной карьеры в конце февраля. 32-летняя россиянка является победительницей пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде, а также 39 турниров WTA, 36 из которых — в одиночном разряде. В её активе также победа на Итоговом турнире WTA 2004 года.

В составе сборной России она выиграла Кубок Федерации 2008 года, а также стала серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года.

Ранее Шарапова призналась, что боялась сойти с ума во время дисквалификации.