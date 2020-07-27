Надаль не смог назвать любимого соперника

Однако в нынешнем туре каждая встреча является новым вызовом — ты должен подстроить игру под конкретного теннисиста. Да, любимого соперника у меня нет… Тем не менее я наслаждаюсь тем, как каждый день соревнуюсь с абсолютно разными игроками, которые вынуждают меня показывать разный теннис", — порассуждал испанец в эфире Get Rafa Moving.