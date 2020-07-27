Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё

Рафаэль Надаль не смог назвать любимого соперника 

Газета.Ru и ещё 4 22 часа назад
Надаль не смог назвать любимого соперника
Фото: Газета.Ru
Испанский теннисист Рафаэль Надаль признался, что у него нет одного любимого соперника, передает "Чемпионат".
Вторая ракетка мира лишь отметил, что ему нравится побеждать звезд.

"Любимые соперники — те, кого обыгрываю. Шутка! Безусловно, мне нравятся поединки, в которых передо мной стоят сложные задачи — обыграть Роджера Федерера, Новака Джоковича, Энди Маррея или Давида Феррера.

Однако в нынешнем туре каждая встреча является новым вызовом — ты должен подстроить игру под конкретного теннисиста. Да, любимого соперника у меня нет… Тем не менее я наслаждаюсь тем, как каждый день соревнуюсь с абсолютно разными игроками, которые вынуждают меня показывать разный теннис", — порассуждал испанец в эфире Get Rafa Moving.

Видео дня. Любопытные подробности Олимпиады-80
Газета.Ru: последние новости
Шарапова назвала виновного в ее дисквалификации за допинг Шарапова назвала виновного в ее дисквалификации за допинг Теннисистов будут штрафовать за нарушение протоколов безопасности Теннисистов будут штрафовать за нарушение протоколов безопасности Надалю предложили не выступать на US Open Надалю предложили не выступать на US Open
Теннис , Новак Джокович , Рафаэль Надаль , Роджер Федерер , Давид Феррер
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская легкоатлетка удивила откровенным фото
Российская легкоатлетка удивила откровенным фото
Фигуристку Александровскую похоронили
Фигуристку Александровскую похоронили
Переполненные пляжи: Шипулин заразился коронавирусом в Сочи
Переполненные пляжи: Шипулин заразился коронавирусом в Сочи
«Исход будет один — скорая помощь»
«Исход будет один — скорая помощь»
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
00:15
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
MMA
Российская фигуристка «разнесла» Крым
00:53
Российская фигуристка «разнесла» Крым
Фигурное катание
Найдена предсмертная записка погибшей фигуристки
02:34
Найдена предсмертная записка погибшей фигуристки
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение