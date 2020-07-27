Надаль не смог назвать любимого соперника

Испанский теннисист Рафаэль Надаль признался, что у него нет одного любимого соперника, передает "Чемпионат".
Вторая ракетка мира лишь отметил, что ему нравится побеждать звезд.
"Любимые соперники — те, кого обыгрываю. Шутка! Безусловно, мне нравятся поединки, в которых передо мной стоят сложные задачи — обыграть Роджера Федерера, Новака Джоковича, Энди Маррея или Давида Феррера.
Однако в нынешнем туре каждая встреча является новым вызовом — ты должен подстроить игру под конкретного теннисиста. Да, любимого соперника у меня нет… Тем не менее я наслаждаюсь тем, как каждый день соревнуюсь с абсолютно разными игроками, которые вынуждают меня показывать разный теннис", — порассуждал испанец в эфире Get Rafa Moving.