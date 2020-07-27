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Теннисистов будут штрафовать за нарушение протоколов безопасности 

Газета.Ru и ещё 2 23 часа назад
Теннисистам придумали новый штраф
Фото: Reuters
Пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала изменения в правилах проведения турниров в условиях пандемии COVID-19.
Как сообщается на официальном сайте организации, в новой версии правил были прописаны крупные штрафы за грубые или повторные нарушения протокола безопасности. В некоторых случаях сумма штрафа будет достигать $20 тыс.
Отмечается, что теннисистам будет запрещено во время тренировок разговаривать с другими игроками. Атлетов обяжут дезинфицировать ракетки; им запретят просить у болбоев полотенца. Помимо этого, при смене сторон корта игроки должны проходить на дистанции двух метров друг от друга.
Напомним, что 18 марта ассоциации АТР и WTA приняли решение приостановить все теннисные турниры из-за пандемии коронавируса до 7 июня, позже паузу продлили до 31 июля. На данный момент известно, что сезон WTA возобновится 3 августа на турнире в итальянском Палермо.
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