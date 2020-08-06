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Кузнецова сомневается в поездке на US Open 

Газета.Ru 6 августа 2020
Кузнецова сомневается в поездке на US Open
Фото: РИА Новости
Российская теннисистка Светлана Кузнецова пока не решила вопрос со своим участием в Открытом чемпионате США (US Open), передает Glamour.
Она отметила, что считает такую поездку очень рискованной из-за вероятности заражения коронавирусной инфекцией, что осложнит пребывание в другой стране, куда спортсменка обычно ездит одна.

"По US Open у меня есть огромные вопросы, если честно. Я не понимаю, как быть, ведь для многих все еще не открыты границы. Более того, из-за всей сложившейся ситуации будут усложнены условия пребывания", — отметила она.

От участия в US Open отказалась еще одна россиянка Анастасия Павлюченкова, а также именитый испанский теннисист Рафаэль Надаль.
Ранее сообщалось, что Надаль отказался от участия в Открытом чемпионате США.
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Теннис , Светлана Кузнецова , Рафаэль Надаль , Анастасия Павлюченкова
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