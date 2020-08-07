Свитолина снялась с US Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась от участия в US Open 2020 года.

Напомним, турнир пройдет в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября.

"Учитывая все аспекты, я решила не выступать на US Open. Я все еще не чувствую себя комфортно, чтобы ехать в США и подвергать свою команду и себя большому риску", — написала спортсменка в Instagram.

Украинка поблагодарила USTA, организаторов и WTA за то, что они дали игрокам возможность играть, а болельщикам — наблюдать за соревнованиями.

Ранее сообщалось о том, что теннисисты угрожают коллективным снятием с US Open.