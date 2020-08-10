Кузнецова снялась с US Open

"В связи с неблагоприятной ситуацией из-за коронавируса, а также отсутствием возможности организовать необходимые перелеты для сбора моей команды, я приняла сложное для себя решение отказаться от участия в турнире в Цинциннати и US Open, — написала Кузнецова. — Мне очень жаль, так как я сильно ждала этих турниров, но пандемия изменила все планы. Надеюсь, что к следующим соревнованиям ситуация в мире станет стабильнее. Всем участникам и болельщикам желаю удачи и здоровья, берегите себя и своих близких".