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Светлана Кузнецова отказалась от участия в US Open 

ТАСС и ещё 15 10 августа 2020
Кузнецова снялась с US Open
Фото: EPA
Российская теннисистка Светлана Кузнецова отказалась от участия в Открытом чемпионате США (US Open). Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram.
Открытый чемпионат США пройдет с 31 августа по 13 сентября. Ранее от участия в турнире отказались австралийка Эшли Барти, испанец Рафаэль Надаль, нидерландка Кики Бертенс, украинка Элина Свитолина, швейцарец Стэн Вавринка, россиянка Анастасия Павлюченкова.

"В связи с неблагоприятной ситуацией из-за коронавируса, а также отсутствием возможности организовать необходимые перелеты для сбора моей команды, я приняла сложное для себя решение отказаться от участия в турнире в Цинциннати и US Open, — написала Кузнецова. — Мне очень жаль, так как я сильно ждала этих турниров, но пандемия изменила все планы. Надеюсь, что к следующим соревнованиям ситуация в мире станет стабильнее. Всем участникам и болельщикам желаю удачи и здоровья, берегите себя и своих близких".

Кузнецова занимает 32-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в активе 35-летней спортсменки 18 выигранных турниров. Кузнецова является победительницей US Open 2004 года, также она выигрывала Открытый чемпионат Франции (2009).
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Комментарии
Теннис , Стэн Вавринка , Светлана Кузнецова , Эшли Барти , Элина Свитолина , Рафаэль Надаль , Анастасия Павлюченкова
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