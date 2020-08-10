Кудерметова уступила Бушар на турнире в Праге

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Россиянка Вероника Кудерметова потерпела поражение от представительницы Канады Эжени Бушар в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в чешской Праге.

Встреча продолжалась 1 час 15 минут и завершилась со счётом 6:0, 6:3 в пользу канадской теннисистки.

Во втором круге Бушар сыграет с победительницей матча между словенкой Тамарой Зиданшек и чешкой Катержиной Синяковой.

Ранее сообщалось, что Александрова осталась первой ракеткой России в обновлённом впервые после пандемии рейтинге WTA.