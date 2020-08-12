Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
8 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Химки
Химки
0 2
ЦСКА ЦСКА
Тамбов
Тамбов
0 1
Ростов Ростов
9 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Уфа
Уфа
0 3
Краснодар Краснодар
Арсенал
Арсенал
0 0
Ахмат Ахмат
Спартак М
Спартак М
2 2
Сочи Сочи
10 августа

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Урал
Урал
0 2
Динамо М Динамо М
11 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Ротор
Ротор
0 1
Зенит Зенит
Рубин
Рубин
20:00
Локомотив М Локомотив М
14 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Арсенал
Арсенал
18:00
Уфа Уфа
Сочи
Сочи
19:00
Химки Химки
Спартак М
Спартак М
20:00
Ахмат Ахмат
15 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Динамо М
Динамо М
15:30
Ротор Ротор
Рубин
Рубин
15:30
Урал Урал
ЦСКА
ЦСКА
18:00
Тамбов Тамбов
18 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Сочи
Сочи
18:00
Рубин Рубин
Тамбов
Тамбов
19:00
Химки Химки
Краснодар
Краснодар
20:00
Арсенал Арсенал
19 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Урал
Урал
16:00
Локомотив М Локомотив М
Уфа
Уфа
16:00
Спартак М Спартак М
Ахмат
Ахмат
18:00
Ротор Ротор

«Я знаю, как кашляет мой ребёнок». Серена Уильямс запаниковала во время игры 

Чемпионат.com 23 часа назад
«Я знаю, как кашляет мой ребёнок»
Фото: EPA/ТАСС
23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс в ходе матча первого круга турнира в Лексингтоне с соотечественницей Бернардой Перой отвлекалась на свою дочь Олимпию, которая сидела на трибуне вместе с отцом Алексисом Оганяном.
По словам Серены, в один из моментов она услышала, как дочь начала кашлять, и запаниковала, что та задыхается.

«Я знаю, как кашляет мой ребёнок. Она пила и ела виноград. В тот момент я сказала: «Боже, она его хорошо прожёвывает? Хорошо жуй». Потом я сказала себе: «Серена, перестань туда смотреть». Я больше не смотрела в их сторону, но намекнула мужу, чтобы он убедился, что она тщательно жуёт. Ей нельзя кашлять, когда она ест виноград», — приводит слова Уильямс Baseline.

Серена победила со счётом 4:6, 6:4, 6:1 и во втором круге встретится со своей сестрой Винус.
Видео дня. «Спартак» продолжит выступление в РПЛ
Чемпионат.com: последние новости
Блинкова проиграла матч второго круга в Лексингтоне. Россиянок на турнире не осталось Блинкова проиграла матч второго круга в Лексингтоне. Россиянок на турнире не осталось Новак Джокович подтвердил, что сыграет на «Мастерсе» в Нью-Йорке и на US Open Новак Джокович подтвердил, что сыграет на «Мастерсе» в Нью-Йорке и на US Open Кори Гауфф: мне нужно лучше парковаться. Я очень плохо это делаю Кори Гауфф: мне нужно лучше парковаться. Я очень плохо это делаю
Теннис , Алексис Оганян , Серена Уильямс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Радимов прокомментировал нападение Широкова на судью
Радимов прокомментировал нападение Широкова на судью
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
Семак оценил инцидент с Дзюбой и Азмуном
Семак оценил инцидент с Дзюбой и Азмуном
Родченков выступил с разоблачением США
Родченков выступил с разоблачением США
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Тайсон поплавал с акулами
01:25
Тайсон поплавал с акулами
Бокс
Широков избил судью
00:41
Широков избил судью
Футбол Гандбол
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
00:33
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение