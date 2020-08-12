23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс в ходе матча первого круга турнира в Лексингтоне с соотечественницей Бернардой Перой отвлекалась на свою дочь Олимпию, которая сидела на трибуне вместе с отцом Алексисом Оганяном

По словам Серены, в один из моментов она услышала, как дочь начала кашлять, и запаниковала, что та задыхается.

«Я знаю, как кашляет мой ребёнок. Она пила и ела виноград. В тот момент я сказала: «Боже, она его хорошо прожёвывает? Хорошо жуй». Потом я сказала себе: «Серена, перестань туда смотреть». Я больше не смотрела в их сторону, но намекнула мужу, чтобы он убедился, что она тщательно жуёт. Ей нельзя кашлять, когда она ест виноград», — приводит слова Уильямс Baseline.

Серена победила со счётом 4:6, 6:4, 6:1 и во втором круге встретится со своей сестрой Винус.