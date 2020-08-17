Японский теннисист Нисикори заразился коронавирусом 

Известный японский теннисист Кей Нисикори, который сейчас находится в США, сдал положительный тест на коронавирус. Об этом он сообщил в понедельник в своем официальном приложении для смартфонов.

"Утром, пока я нахожусь во Флориде, я сдал положительный тест на COVID-19", — написал 30-летний спортсмен. Он также отметил, что серьезных симптомов у него не наблюдается, а повторное тестирование врачи проведут в пятницу на этой неделе.

Нисикори должен был выступать в турнире серии "Мастерс" в Цинциннати с 20 по 28 августа. Однако теперь он пропустит эти соревнования.

Японец перенес операцию на локте в октябре прошлого года и с тех пор проходил период реабилитации. До операции Нисикори входил в первую десятку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Сейчас он опустился на 31 строчку.