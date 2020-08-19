«Будущего здесь не вижу!»: Кафельников уедет из РФ

Знаменитый российский теннисист Евгений Кафельников заявил о планах уехать из России.

«Будущего здесь не вижу! Буду оформлять ВНЖ в Европе, там я нужнее», — написал Кафельников в твиттере.

Евгений Кафельников — самый титулованный теннисист в истории России. Первым из российских теннисистов выиграл турнир Большого шлема в одиночном разряде ( Ролан Гаррос , 1996) и стал первой ракеткой мира (3 мая—13 июня 1999). Стал победителем Australian Open в 1999 году. В парном разряде побеждал на Roland Garros в 1996, 1997, 2002 годах и US Open в 1997 году. В 2000 году выиграл Олимпиаду, в 2002 году в составе сборной России стал обладателем Кубка Дэвиса. Всего на счету теннисиста 26 титулов в одиночном разряде и 27 титулов в парном.

Как сообщал «Рамблер», в апреле в подкасте Sportcast Евгений Кафельников заявил, что в России «не все как у людей». При этом на вопрос о том, намерен ли он покинуть Россию, экс-тенниситст ответил отрицательно.