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«Будущего здесь не вижу!»: Кафельников покинет Россию 

Вероника Полынина и ещё 4 4 часа назад
«Будущего здесь не вижу!»: Кафельников уедет из РФ
Фото: ТАСС
Знаменитый российский теннисист Евгений Кафельников заявил о планах уехать из России.

«Будущего здесь не вижу! Буду оформлять ВНЖ в Европе, там я нужнее», — написал Кафельников в твиттере.

Евгений Кафельников — самый титулованный теннисист в истории России. Первым из российских теннисистов выиграл турнир Большого шлема в одиночном разряде (Ролан Гаррос, 1996) и стал первой ракеткой мира (3 мая—13 июня 1999). Стал победителем Australian Open в 1999 году. В парном разряде побеждал на Roland Garros в 1996, 1997, 2002 годах и US Open в 1997 году. В 2000 году выиграл Олимпиаду, в 2002 году в составе сборной России стал обладателем Кубка Дэвиса. Всего на счету теннисиста 26 титулов в одиночном разряде и 27 титулов в парном.
Как сообщал «Рамблер», в апреле в подкасте Sportcast Евгений Кафельников заявил, что в России «не все как у людей». При этом на вопрос о том, намерен ли он покинуть Россию, экс-тенниситст ответил отрицательно.
Видео дня. Судей матча «Спартак» – «Сочи» отстранили
Комментарии 252
Теннис , Ролан Гаррос , Евгений Кафельников , СБОРНАЯ РОССИИ
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